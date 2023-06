Viré du RC Strasbourg à la mi-saison, Julien Stéphan est intéressé par le poste de Philipe Clement à l’AS Monaco. Il l’a ouvertement confié sur RMC Sport.

Mercato : Julien Stéphan veut être l’entraîneur de Monaco

Libre depuis son limogeage du RC Strasbourg, le 9 janvier 2023, Julien Stéphan est la recherche d’un nouveau projet. Il souhaite rebondir rapidement sur un banc de touche cet été. « Quand on est limogé en cours de saison, les premières semaines sont un peu difficiles. Il faut digérer et une fois que c’est fait, on est dans l’analyse, le bilan et la projection. Ça fait maintenant deux-trois mois que je suis prêt à repartir. J’attends qu’un bon projet puisse se présenter », a-t-il expliqué sur RMC Sport.

Alors que l’AS Monaco est en quête du successeur de Philippe Clement, remercié à l’issue de la saison, le technicien de 42 ans est candidat pour lui succéder. « Est-ce que c’est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment », a-t-il répondu, à la question sur un éventuel intérêt pour le poste d’entraîneur.

Julien Stéphan vise un club au projet ambitieux

En effet, Julien Stéphan vise « un projet ambitieux, pour jouer un premier tiers de classement », mais il n’écarte pas « d’autres projets intéressants sur le plan humain et de l’émotion ». Le fils de Guy Stéphan avait remporté la Coupe de France en 2019 avec le Stade Rennais, le premier club qu’il a entraîné en Ligue 1. Ayant démissionné à Rennes en mars 2021, il avait rebondi au RC Strasbourg fin mai 2021. Cependant, l’aventure en Alsace s’est mal passé la saison dernière. Il a été viré cet hiver après 17 journées de championnat et une élimination en 32es de finale de la Coupe de France face à Angers.