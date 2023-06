Alors que l'ESTAC évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, cinq départs ont déjà été officialisés à l'approche du mercato estival.

Mercato ESTAC : Les joueurs prêtés quittent officiellement Troyes

Relégué en Ligue 2 la saison prochaine après une saison plus que difficile dans l'élite, l'ESTAC doit préparer l'avenir, et réarmer son effectif pour espérer remonter l'an prochain. À deux jours de l'ouverture du mercato estival, la direction à entamer son premier chantier de l'été, à savoir les joueurs prêtés.

En effet, Jeff Reine-Adélaïde (OL), Mateusz Lis (Southampton), Lucien Agoumé (Inter Milan), Rony Lopes (FC Séville) et Ndiaga Papa Yade (FC Metz) vont regagner leurs clubs respectifs. Tous recruter pour tenter d'assurer le maintien de l'ESTAC dans l'élite, ils n'auront malheureusement pas réussi leur mission. Avec seulement 4 victoires au compteur contre 22 défaites et 12 matches nuls, l'ESTAC n'a pris que 22 points sur la totalité de la saison, et constitue la pire défense de Ligue 1 à égalité avec le SCO d'Angers. Les deux équipes ont encaissé 81 buts en 38 journées.

L'ESTAC a déjà signé une première recrue

Face aux nombreux départs, l'ESTAC n'a pas d'autres choix que de recruter cet été pour renforcer son effectif. En ce sens, une première recrue a déjà été officialisée en la personne d'Ismaël Boura. Latéral gauche du RC Lens, le joueur de 22 ans s'est engagé avec le club de l'Aube pour les deux prochaines saisons.

Avec le RC Lens, il n'a pris part qu'à 11 rencontres toutes compétitions confondues sur la totalité de la saison 2022-2023. Sa signature à Troyes devrait être la parfaite occasion pour s'imposer comme un véritable titulaire au poste de latéral gauche.