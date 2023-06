Parti librement de l’OL au terme de son contrat, Houssem Aouar s’est engagé avec l’AS Rome. Il en profite pour régler ses comptes avec la direction de Lyon.

Mercato OL : Houssem Aouar pointe des guerres d'ego à Lyon

Après plusieurs tentatives de départ, Houssem Aouar quitte finalement l’OL, libre de tout engagement. En fin de contrat, il s’est engagé avec l’AS Rome cette semaine pour une durée de 5 ans, jusqu’en juin 2028. Dans son message d’adieu à son club formateur, le milieu de terrain est revenu sur les possibilités de transferts avortés, notamment à Arsenal ou à la Juventus.

Un échec qu’il ne digère toujours pas. « Ce départ, je l'avais envisagé bien autrement et bien plus tôt. C'est un voeu que j'avais déjà formulé il y a 3 ans, en 2020. Mais le seul souhait d'un joueur ne suffit pas toujours à décider de son destin », a écrit Houssem Aouar sur les réseaux sociaux, dans une lettre ouverte.

« Mon but premier ayant toujours été le bien-être collectif, il m'a semblé à l'époque plus sain de ne pas m'étendre sur la question en cours de saison, afin de ne pas impacter le bon état d'esprit du groupe. Cependant, le jour viendra où la vérité finira par irradier les guerres d'ego qui ont empêché tout accord d'être conclu. Cette transparence, je la dois à mon âme ainsi qu'à mes supporters. Chaque chose en son temps et chacun à sa place », a martelé le nouveau joueur de la Louve.

Un gros défi attend Houssem Aouar à Rome

Houssem Aouar va relever un nouveau défi à l'AS Roma, après 14 années passées à l'OL. Il devra faire une bonne préparation estivale afin de rapidement retrouver du rythme, car il a peu joué cette saison. Le natif de Lyon a fait 16 apparitions en Ligue 1 et a été titulaire à seulement 6 reprises. En tout cas, il n'aura pas assez de temps d'adaptation sous les ordres de José Mourinho. Il devra être prêt dès l'entame de l'exercice prochain.