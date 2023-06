Après avoir pensé à un duo composé de Julian Nagelsmann et Thierry Henry pour remplacer Christophe Galtier, le PSG aurait finalement tranché.

Ces derniers jours, Julian Nagelsmann a été annoncé comme une piste très importante du Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier, à qui Luis Campos aurait déjà signifié qu’il ne serait pas l’entraîneur la saison prochaine. Cela avec la possibilité d’avoir Thierry Henry en tant qu'adjoint. Mais dans son édition du jour, L’Équipe assure que l’ancien international français n’intégrera pas le staff parisien. Par contre, l’arrivée du technicien allemand serait toujours d’actualité au sein de la capitale.

Mercato PSG : Julian Nagelsmann à Paris sans Thierry Henry ?

Le quotidien sportif explique que la piste menant à Thierry Henry s'est refroidie, la direction du Paris Saint-Germain n’étant finalement pas convaincu de l’efficacité d’un tel duo. Cependant, les rendez-vous se seraient multipliés avec Julian Nagelsmann, qui travaillerait déjà sur l'effectif de la saison prochaine avec Luis Campos. D’ailleurs, son agent Volker Struth aurait été aperçu en compagnie de Luis Campos lors d’un meeting au sommet, mercredi.

« Malgré des discussions entre l’ancien entraîneur du Bayern et Henry, l’alliance ne se formera pas. Les dirigeants parisiens ne sont plus certains de la réussite d’un tel duo. L’Allemand avait pris des renseignements auprès de plusieurs anciens internationaux français, dont Thierry Henry, pour débaucher un adjoint qui connait le vestiaire et le Championnat de France », assure L’Équipe.

Pour autant, plusieurs sources internes au club tenaient à calmer un peu l’enthousiasme lié à une potentielle arrivée de Nagelsmann, assurant que les discussions étaient encore très loin d’être finalisées. Ces mêmes sources répètent aussi que l’Allemand n’est pas le seul technicien en contact avec les dirigeants, puisque Luis Enrique (libre) et Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) seraient aussi suivis par le Paris Saint-Germain. De son côté, le tabloïd munichois TZ indique que les Bavarois comptent réclamer entre 8 et 10 millions d'euros au PSG pour libérer Julian Nagelsmann de son contrat qui court jusqu'en 2026.