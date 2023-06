Qualifié pour la phase de poule de la Ligue des champions, le RC Lens a renforcé le contrat d’un joueur majeur de son équipe.

Mercato RC Lens : Salis Abdul Samed rempile jusqu'en 2028

Recruté à Clermont Foot à l’été 2022, Salis Abdul Samed (23 ans) a donné satisfait, au-delà même des attentes du staff technique du RC Lens. Grâce à ses performances avec les Sang et Or, il a suscité l’intérêt de prétendants. Et pour refroidir les clubs ayant coché le nom du milieu défensif, la direction du club nordiste a décidé de renforcer son contrat. Il a donc signé un nouveau bail d’un an qui le lie désormais au RCL jusqu’en juin 2028, soit pour les 5 prochaines saisons.

« L’entrejeu lensois garde du punch ! Auteur d’une saison brillante dans laquelle il a su s’adapter avec détermination au jeu artésien, l’endurant numéro 26 à la personnalité excentrique prolonge son contrat signé l’été dernier, d’une année supplémentaire sous les couleurs sang et or », a communiqué le RC Lens.

Taulier de l’équipe de Franck Haise dans l’entrejeu, aux côtés du capitaine Seko Fofana, Salis Abdul Samed a disputé 33 matchs en Ligue 1 et a été titulaire autant de fois. Il n’a certes pas été décisif en raison de sa tache dans le milieu de terrain, mais il a largement contribué à hisser les Artésiens à la 2e place du championnat, synonyme de qualification directe pour la phase de groupe de la Ligue des Champions en 2023-2024.

Mercato : Pouille se réjouit de la signature de Samed, un joueur clé du RCL

Arnaud Pouille, directeur général du RC Lens, justifie cette première signature de l’été 2023 : « Nous débutons ce mercato estival par la prolongation d'un joueur clé du collectif, dans la performance comme dans l'état d'esprit, Salis Abdul Samed. […] Prolonger Salis tombait sous le sens. C'est un symbole qui illustre notre approche que de faire de la première annonce celle d'une forme de continuité. »