Dans un communiqué sorti dans la nuit de jeudi à vendredi, le FC Lorient a tenu à mettre les points sur les i dans le dossier Régis Le Bris.

Mercato FC Lorient : La piste Régis Le Bris à l'OGC Nice

Lié au FC Lorient jusqu'en 2027, Régis Le Bris est courtisé par de nombreux clubs. L'entraîneur de 47 ans a réalisé une première saison aboutie avec le club breton, en terminant 10e de Ligue 1 et comptabilisant 14 victoires, 9 défaites et 8 nuls. Son profil plaît forcément, et n'a pas échappé aux dirigeants de l'OGC Nice, qui souhaitent lui offrir le siège de Didier Digard.

Régis Le Bris ne se sent plus en odeur de sainteté et semble subir la pression de sa direction, en l'occurrence celle du président Loïc Féry et du nouvel actionnaire, Bill Foley. Si l'entraîneur du FC Lorient se laissait « une petite quinzaine de jours pour discuter de tout cela et de l’avenir », un départ du club est de plus en plus proche.

Loïc Féry refuse de libérer Régis Le Bris

Seulement l'entraîneur du FC Lorient n'est pas le seul à décider de son sort. Le président Loïc Féry est encore là pour mettre son grain de sel. Dans un communiqué sorti dans la nuit de jeudi à vendredi, la direction n'a pas tourné autour du pot et refuse tout bonnement de libérer Régis Le Bris. « Après consultation du Conseil d’Administration, des forces vives du club et des partenaires, le FC Lorient a pris la décision de ne pas le libérer de son contrat. »

Le club breton envisage même d'aller plus loin en saisissant la Fifa et la LFP et attaque ouvertement l'OGC Nice. « Le FC Lorient vient de rappeler par écrit à l’OGC Nice ses obligations de respecter l’article 211 du Règlement Administratif de la LFP. Le club envisage également de saisir la LFP et la Fifa pour dénoncer les pratiques répétées de l’OGC Nice et demander des sanctions contre le club. »

Le président du FC Lorient, Loïc Féry, garde en effet en mémoire l'épisode interminable autour du prêt avec option d'achat de Terem Moffi vers l'OGC Nice, cet hiver. « Ils se sont mal comportés en janvier. J’avais reçu les excuses du patron d’Ineos sur le cas Terem Moffi. Ils réitèrent aujourd’hui et avaient agi de la même manière avec le RC Lens. »

La direction veut poursuivre avec Le Bris et dément d'autres pistes

Loïc Féry maintient sa position sur l'avenir de son entraîneur et veut poursuivre l'aventure avec lui. « Je comprends qu’il soit sollicité mais il est sous contrat. Ma responsabilité est de préserver les intérêts du FC Lorient. Toute l’institution FCL et moi-même comptons sur lui. » Si Foot Mercato a révélé que Julien Stéphan avait été sondé par le FC Lorient, le président assure dans son communiqué n'avoir « pas contacté d’autres entraîneurs ».