Alors que Régis Le Bris se rapproche de plus en plus de l'OGC Nice, le FC Lorient aurait d'ores et déjà contacté Julien Stéphan.

Le FC Lorient contacte Julien Stéphan pour remplacer Régis Le Bris

Face au probable départ de Régis Le Bris vers l'OGC Nice, le FC Lorient prend les choses en main pour trouver rapidement son successeur. D'après les informations révélées par Foot Mercato, les Merlus ont d'ores et déjà pris contact avec Julien Stéphan cette semaine, lui qui est libre de tout contrat depuis son limogeage du RC Strasbourg l'hiver dernier.

La source va même plus loin en affirmant que le coach de 42 ans serait intéressé par le projet lorientais. Toutefois, prudence dans ce dossier, car Julien Stéphan risque d'être convoité cet été. Car même si son aventure au RCSA ne s'est pas bien terminée, ses résultats lors de sa première saison en Alsace étaient tout bonnement exceptionnels puisque Strasbourg a failli être européen.

Avant cela, Julien Stéphan s'était fait connaître lors de son aventure au Stade Rennais, où il a emmené les Rouge et Noir vers la victoire finale en Coupe de France, ainsi qu'en huitième de finale de l'Europa League face à Arsenal en 2019.

Julien Stéphan s'intéresse au projet de l'AS Monaco

Invité mercredi dans l'émission Génération after, sur RMC, Julien Stéphan a été interrogé sur la possibilité de remplacer Philippe Clement à l'AS Monaco, une hypothèse intéressante à ses yeux. "Est-ce que Monaco est un club qui pourrait me correspondre ? Complètement, c’est un club qui m’intéresserait évidemment."

Pour le moment, impossible de savoir si les dirigeants monégasques sont favorables à voir Julien Stéphan prendre place sur le banc de l'AS Monaco, mais si cela venait à se confirmer, ce serait sans doute le début d'une grosse bataille entre le FC Lorient et l'AS Monaco pour le technicien de 42 ans.