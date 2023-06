Après avoir signifié à Christophe Galtier qu’il ne serait pas l’entraîneur la saison prochaine, le PSG serait en train d’accélérer avec Julian Nagelsmann.

Selon les informations de L’Équipe, Thierry Henry ne sera pas le premier adjoint de Julian Nagelsmann sur le banc du Paris Saint-Germain si l’ancien entraîneur du Bayern Munich venait à être nommé à la place de Christophe Galtier. Et à en croire les dernières révélations de la presse italienne, les négociations entre le club de la capitale française et le technicien de 35 ans avanceraient de manière positive.

Mercato PSG : Accord proche entre Paris et Julian Nagelsmann

Selon les informations recueillies par le journaliste Gianluca Di Marzio, les négociations seraient très bien avancées entre Julian Nagelsmann et le Paris Saint-Germain ces dernières heures. Le spécialiste mercato de Sky Sports assure même que les deux parties seraient désormais engagées dans des échanges en vue d'aboutir à un accord. « Les contacts » sont « positifs » assure ainsi le journaliste sur Twitter. De son côté, L’Équipe confirme que « Thierry Henry ne rejoindra finalement pas le club de la capitale », les dirigeants parisiens étant désormais pessimistes sur la possibilité de former ce duo.

Le quotidien sportif précise également que Julian Nagelsmann aurait déjà « commencé à réfléchir aux contours de son futur effectif et aux noms qu’il pourrait proposer à Luis Campos pour atteindre ses objectifs. » L’ancien coach du RB Leipzig espère aussi trouver un ancien international français pour l'accompagner dans sa future aventure parisienne. Un joueur qui connaît bien le championnat français et qui aurait une certaine aura dans le vestiaire. Ce qui pourrait faire les affaires de l’actuel entraîneur des U19 du PSG, Zoumana Camara. Pour rappel, le Bayern Munich réclamerait entre 8 et 10 millions d’euros pour libérer Julian Nagelsmann de son contrat courant jusqu’en juin 2026. Le Paris SG est donc fixé.