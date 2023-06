Un milieu de Chelsea pourrait bientôt rejoindre Manchester City. Le joueur croate est tombé d'accord avec les dirigeants cityzens.

Mercato : Mateo Kovacic bientôt à Manchester City ?

D'après les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, Mateo Kovacic serait tombé d'accord avec les dirigeants de Manchester City pour un transfert cet été. Evalué à 40 millions d'euros sur Transfermarkt, le Croate a été convaincu par ses négociations avec les Skyblues. Ces derniers doivent désormais négocier avec les décideurs de Chelsea pour une transaction.

Le milieu de terrain croate veut partir de Chelsea, où il est sous contrat jusqu'en 2024. Les dirigeants des Blues ne comptent pas le laisser partir libre de tout contrat et sont d'accord pour lui trouver un point de chute cet été. De son côté, Pep Guardiola cherche à renforcer son entrejeu alors que Ilkay Gundogan arrive en fin de contrat et est annoncé sur le départ.

Les négociations devraient bientôt débuter

Les négociations entre les deux clubs anglais devraient bientôt commencer pour Mateo Kovacic. Le joueur tient à rejoindre les Cityzens. Les discussions commenceront à compter de la semaine prochaine, étant donné que Manchester City est concentré à 100% sur la finale de la Ligue des Champions. Les Skyblues jouent certainement l'un des matchs les plus importants de leur histoire, et espèrent remporter pour la première fois la C1. Leur dernier échec en finale remonte à 2021 et une défaite face à... Chelsea.

Mateo Kovacic est arrivé en 2019 à Chelsea pour 45 millions d'euros en provenance du Real Madrid. Le milieu de terrain croate a été un titulaire régulier sous les ordres de presque tous les coachs passés par Chelsea, de Thomas Tuchel à Frank Lampard en passant par Graham Potter. En cinq saisons, il aura inscrit 4 buts et délivré 13 passes décisives en Premier League avec les Blues.