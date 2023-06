Toujours en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison à venir, le président de l’OM a récemment écarté un candidat à la succession d’Igor Tudor.

Mercato OM : Pablo Longoria jette l’éponge pour Andoni Iraola

L'OM traverse une période de transition suite à la démission d'Igor Tudor. Moins d’un an après son arrivée en remplacement de Jorge Sampaoli, le technicien croate a décidé de quitter le club phocéen pour des raisons personnelles. Son départ soudain contraint Pablo Longoria à vite trouver son successeur en vue de mieux planifier son mercato estival.

En ayant un nouveau coach rapidement en place, le président de l’Olympique de Marseille pourra travailler en collaboration étroite avec lui pour identifier les besoins de l'équipe et planifier les mouvements de joueurs de manière cohérente. La recherche d'un nouvel entraîneur est donc la priorité du club cet été et plusieurs pistes sont explorées en interne.

Ces derniers jours, le nom d’Andoni Iraola a été évoqué à Marseille. L’actuel entraîneur du Rayo Vallecano a été présent comme l'une des cibles préférentielles pour prendre les rênes de l’équipe première de l'OM. Cet intérêt de la direction phocéenne serait motivé par son profil de jeune entraîneur dynamique, capable d'apporter une nouvelle vision et une approche tactique moderne à son équipe.

Il est également réputé pour son style de jeu offensif, ce qui correspondrait à l'identité traditionnelle de l'OM. Mais Andoni Iraola ne devrait pas prendre les commandes de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, selon les informations dévoilées par L’Équipe, Pablo Longoria a refusé de donner suite à cette possibilité et préfère se concentrer sur d'autres cibles pour le poste d'entraîneur.

D’autres pistes privilégiées par Pablo Longoria

Ce refus indique que Pablo Longoria a une vision claire de ce qu'il recherche chez le futur coach de l'OM. Il est probable qu'il se concentre sur des entraîneurs ayant une expérience plus solide, capables de gérer les attentes élevées du club et de revitaliser l'équipe pour la saison à venir. Le quotidien sportif précise que Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca semblent être pour le moment les deux pistes privilégiées par la direction marseillaise.

Quoi qu’il en soit, le président marseillais semble prendre son temps pour sélectionner la meilleure personne. Dans les jours à venir, il sera intéressant de voir quel sera le choix final de Pablo Longoria pour la succession d'Igor Tudor. Les supporters espèrent que l'entraîneur choisi sera en mesure de redonner un nouvel élan à leur équipe et la mener vers de nouveaux succès nationaux et internationaux.