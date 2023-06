Arkadiusz Milik se dirige vers un retour à l’OM. Le club phocéen vient de décliner la dernière offre de la Juventus pour l’attaquant polonais.

Mercato OM : L’offre de la Juventus pour Arkadiusz Milik refusée

L’avenir d’Arkadiusz Milik connaît un nouveau rebondissement. Alors que l’avant-centre a, à plusieurs reprises, affiché sa volonté de poursuivre son aventure à la Juventus, les dirigeants du club turinois ne sont pas parvenus à boucler son transfert définitif. Confrontés à des difficultés économiques et judiciaires, les Bianconeri refusent jusqu’ici de lever son option d’achat fixée à 7 millions d’euros.

Néanmoins, les dirigeants de la Juventus sont récemment entrés en contact avec leurs homologues marseillais pour demander un autre prêt de 12 mois pour Arkadiusz Milik, avec l’intention de faire baisser son option d’achat. Cette démarche de la Vieille Dame a finalement échoué. Car selon les dernières informations de La Minute OM, le club phocéen a rapidement décliné cette proposition turinoise.

Cette décision montre bien que la direction de l’OM n’a pas l’intention de céder à nouveau son avant-centre polonais sans toucher un joli chèque sur son transfert. Cela signifie également que la Juventus devra honorer ses engagements financiers envers le club phocéen si elle souhaite vraiment conserver Arkadiusz Milik. Dans le cas contraire, le buteur devrait prendre une autre destination.

Arkadiusz Milik vers une nouvelle destination

Sauf un rebondissement de dernière minute, Arkadiusz Milik fera son retour à l’Olympique de Marseille cet été avant de refaire ses valises. Et pour cause, le buteur polonais n'entre pas dans les plans des dirigeants marseillais et devrait être vendu cet été à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2024 avec l’OM.

La Lazio Rome s’activerait déjà en coulisse pour l’attirer dans ses rangs. Le club romain aimerait le recruter afin d’épauler Ciro Immobileen attaque la saison prochaine. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un terrain d'entente pour son transfert. L’Eintracht Francfort et Newcastle United serait aussi sur ses traces.