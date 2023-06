Le LOSC a acté la signature d’un défenseur Brésilien, ce vendredi. Ce dernier a signé un contrat d’une saison, jusqu’à fin juin 2024.

Mercato LOSC : Ismaily rempile à Lille pour une saison

Grâce à son rendement satisfaisant avec le LOSC cette saison, Ismaily Gonçalves dos Santos dit Ismaily a convaincu le staff technique et la direction du club de prolonger son aventure à Lille. Alors que son contrat initial prenait fin le 30 juin, il a signé un nouveau qui le lie à Lille jusqu’au terme de la saison prochaine. « L’expérience et le talent d’Ismaily seront à nouveau au service du LOSC la saison prochaine. Le défenseur brésilien, qui arrivait en fin de contrat cet été, a prolongé son bail d’une saison avec les Dogues, soit jusqu’en 2024 », a communiqué Lille OSC.

Le joueur de 32 ans est arrivé au LOSC l’été dernier en provenance du Shakhtar Donetsk (Ukraine) où il avait résilié son bail, en raison de la guerre. Il a joué 23 match avec l’équipe de Paulo Fonseca et a été titulaire 21 fois. Sa saison a été entachée par un grosse blessure à la cuisse qui l’a éloigné du terrain pendant 2 mois entre février et avril 2023. « Je suis très content de continuer au LOSC, un très grand club, mais aussi un très gros défi dans ma carrière. Je remercie tous les supporters pour leur soutien et leur gentillesse et je leur donne rendez-vous la saison prochaine », a déclaré Ismaily.

Mercato LOSC : Létang heureux de la prolongation d’Ismaily à Lille

Quant à Olivier Létang, président du club lillois, il se félicite de la signature du Brésilien : « Nous sommes très heureux de la prolongation de l’aventure d’Ismaily avec le LOSC. Arrivé après une longue période d’inactivité, Ismaily a tout de suite montrer l’étendue de ses qualités. Grand professionnel, équipier modèle, ''Isma'' sera avec nous pour la reprise de l’entrainement le 8 juillet prochain. »