Annoncé par divers médias comme l’adjoint de Julian Naglesmann sur le banc du PSG, Thierry Henry a évoqué son avenir et la rumeur l’envoyant à Paris.

Officiellement, le Paris Saint-Germain n’a pas encore limogé Christophe Galtier, mais plusieurs sources assurent que le technicien marseillais ne serait plus l’entraîneur la saison prochaine. Depuis ces derniers jours, le nom de Julian Nagelsmann revient sans cesse. L’ancien coach du Bayern Munich serait notamment la nouvelle priorité du Qatar après le énième refus de Zinédine Zidane. Pour l’accompagner sur le banc des Rouge et Bleu, l’entraîneur de 35 ans aurait porté son choix sur Thierry Henry, et les deux hommes se seraient déjà parlé pour évoquer leur future collaboration au PSG. Et alors que les rumeurs enflent à son sujet, Thierry Henry a tenu à faire toute la lumière sur son avenir.

Mercato PSG : Thierry Henry nie tout contact avec le Paris SG

Samedi soir, au micro de CBS Sports, en marge de la finale de la Ligue des champions entre Manchester City et l’Inter Milan, Thierry Henry a évoqué la rumeur l’envoyant au Paris Saint-Germain en qualité d’entraîneur adjoint aux côtés de Julian Nagelsmann. Sans langue de bois, le Champion du monde 1998 a tenu à remettre clairement les choses au point.

« Je vois beaucoup de gens parler pour moi alors que je n’ai parlé à personne. Personne. Et les gens parlent. Récemment, un journaliste a utilisé le fait qu’il voulait faire un article à propos de l’émission (sur CBS Sports, ndlr), il a parlé de mon contrat avec CBS qui n’est pas comme le vôtre (rires). Mais il a demandé si j’allais être ici l’année prochaine et j’ai seulement répondu : ‘Vous savez je vais devoir étudier les contrats’. Et il a utilisé ma réponse pour parler à propos des rumeurs. C’était hors de propos, car le métier de journaliste n’est pas de mentir aux gens. Il m’a demandé à propos du club (le PSG, ndlr) et j’ai dit : ‘Ce n’est pas vrai’. Donc, je suis là (sur CBS, ndlr) en ce moment : nous allons nous asseoir et parler », a répondu l’ancienne gloire d’Arsenal, visiblement agacé d'être l'objet de tant de rumeurs.