Alors que Luis Campos étudie plusieurs pistes au milieu de terrain, le transfert d'Ilkay Gundogan devrait rapidement être acté.

Mercato PSG : La décision d'Ilkay Gundogan bientôt connue

Courtisé par le PSG, Ilkay Gundogan ne sait toujours de quoi son avenir sera fait, et cela ne doit pas être sa principale préoccupation en ce moment. Récent vainqueur de la Ligue des Champions samedi soir à Istanbul grâce à la victoire de Manchester City 1-0 sur l'Inter Milan, l'international allemand a dû rejoindre ses coéquipiers en sélection, qui disputeront trois matchs amicaux avec l'Allemagne face à l'Ukraine ce lundi soir, puis contre la Pologne et la Colombie les 6 et 20 juin prochain.

Malgré cela, son avenir continue de faire parler, et même si ce dernier ne veut pas donner d'indication, une décision devrait être rendue très prochainement, comme l'annonce Fabrizio Romano via son compte Twitter. En effet, il explique qu'Ilkay Gundogan choisira bientôt le lieu où il jouera l'année prochaine, et indique que plusieurs propositions sont sur la table.

Le Barça, Arsenal et l'Arabie saoudite suivent le dossier

Toujours selon les informations de Fabrizio Romano, plusieurs clubs sont à l'affût pour Ilkay Gundogan. Si le Paris Saint-Germain ne cache pas son envie de le recruter cet été, la tâche s'annonce complexe pour le club de la capitale. Le Barça, piste la plus chaude pour le joueur allemand, ne lâche pas l'affaire, et propose un contrat de trois ans au milieu de terrain de 32 ans.

L'Arabie saoudite, toujours à la recherche de sa star mondiale pour améliorer son rayonnement, est également intéressée. Enfin, un cador anglais reste attentif à la situation d'Ilkay Gundogan, il s'agit d'Arsenal, où Mikel Arteta, apprécie beaucoup le profil de l'international allemand. En ce qui concerne Manchester City, le récent hampion d'Europe veut conserver son capitaine, et propose une prolongation d'un an avec une année en option.