En quête d’un nouvel entraîneur, l’OM serait proche de boucler l’arrivée de Marcelo Gallardo. Son entourage a fait une mise au point sur cette affaire.

Mercato OM : L’entourage de Marcelo Gallardo calme le jeu

En ce début du mercato estival, la priorité de l’Olympique de Marseille est de trouver un nouvel entraîneur dans le but de succéder à Igor Tudor, qui a récemment été démissionné de son poste pour des raisons personnelles. Pour le remplacer, plusieurs pistes sont actuellement explorées par la direction phocéenne, et Marcelo Gallardo se positionne comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe phocéenne la saison prochaine.

Le technicien argentin est considéré comme l'un des techniciens les plus prometteurs d'Amérique du Sud. Son expérience réussie avec River Plate, où il a remporté de nombreux titres, dont la Copa Libertadores en 2015 et 2018, a fait de lui l'un des entraîneurs les plus respectés sur le continent sud-américain. Après avoir quitté son poste à River Plate à la fin de l'année dernière, Marcelo Gallardo est désormais libre de tout contrat et serait ouvert à l'idée de prendre les rênes d'un club européen la saison prochaine.

Les dirigeants de l'OM ont alors entamé des discussions avec Marcelo Gallardo pour évaluer son intérêt et sa disponibilité. La presse espagnole assure que Pablo Longoria et le coach argentin ont échangé ce week-end à Istanbul en vue d’un trouver un terrain d’entente pour sa venue à Marseille. Les pourparlers entre les deux parties semblent très positifs, car le technicien argentin serait enthousiaste à l'idée de relever ce défi en Europe. Au point où le journal AS avance que Marcelo Gallardo est "à un pas de devenir le nouvel entraîneur du club phocéen". Une information vite tempérée par l’entourage du principal intéressé.

Rien n’est encore acté pour Marcelo Gallardo

Malgré les rumeurs persistantes autour de l'éventuelle arrivée de Marcelo Gallardo à l'Olympique de Marseille, le clan de l'entraîneur argentin a tenu à clarifier la situation. Joint par TyC Sports, son entourage a déclaré que "rien n'était encore bouclé avec le club phocéen". Les négociations seraient toujours en cours, mais Gallardo ne montre pas de précipitation. Il souhaite obtenir des garanties avant de s'engager avec l'OM.

En l'absence de ces garanties, il devrait prendre une autre destination, d'autant plus que plusieurs clubs européens s'intéressent à lui. En plus de l'Olympique de Marseille, l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain, en quête du successeur de Christophe Galtier, seraient également intéressés par ses services. Sa réputation et son succès en tant qu'entraîneur de River Plate suscitent l'intérêt de nombreux clubs à travers l'Europe.

Les prochains jours seront donc cruciaux pour connaître l'issue de cette affaire et déterminer où Gallardo poursuivra sa carrière. Il est clair que l'entraîneur argentin souhaite prendre une décision éclairée et choisir un projet qui lui convient le mieux, avec les garanties nécessaires pour mener à bien son travail. Il est aussi possible que d'autres clubs s'immiscent dans la course pour le recruter. La bataille pour attirer l'un des entraîneurs les plus prometteurs du moment sera donc intense. Les supporters de l'OM devront patienter pour connaître leur nouvel entraîneur.