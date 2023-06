Alors que l'OM et le LOSC sont toujours sur le dossier, un nouveau club débarque pour s'attacher les services de Ludovic Blas.

Mercato FC Nantes : Galatasaray travaille sur la piste Ludovic Blas

Annoncé sur le départ du FC Nantes cet été, Ludovic Blas ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Annoncé sur les tablettes de l'OM et du LOSC, le milieu de terrain nantais était également courtisé par Nice il y a quelques mois, et semblait très intéressé par le projet sportif des Aiglons.

Mais ce lundi, un autre club semble désireux de s'attacher les services de Ludovic Blas dans les prochaines semaines, d'après les informations révélées par le média turc Fanatik. En effet, ce dernier révèle que Galatasaray travaille depuis un petit moment sur le dossier, en indiquant que son entraîneur aurait fait du miieu offensif de 25 ans une priorité pour cet été. Pour rappel, le joueur du FCN est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Canaris, et n'a pas souhaité prolonger son bail, ce qui oblige les dirigeants à le vendre sous peine de le laisser partir gratuitement la saison prochaine.

Ludovic Blas semble privilégier la Ligue 1

Si Galatasaray travaille avec insistance sur le dossier Ludovic Blas, il est peu probable de voir l'ancien guingampais rejoindre la Turquie cet été. Le milieu offensif de 25 ans n'a jamais caché son attachement au championnat de France, et souhaite passer un cap en choisissant une grande écurie française. L'OM de Pablo Longoria est une piste qui est toujours d'actualité, et qui pourrait correspondre aux ambitions du joueur nantais. Le président marseillais était déjà à l'affût l'hiver dernier sur ce dossier, et pourrait revenir à la charge dans les prochains jours.