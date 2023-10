Auteur d'un début de saison très satisfaisant sous le maillot du FC Nantes, un attaquant a reçu une superbe récompense ces dernières heures.

FC Nantes : Mostafa Mohamed reçoit le trophée du plus beau but du mois de septembre

Mostafa Mohamed a répondu aux attentes jusqu'à maintenant. Sur le point de quitter le FC Nantes cet été, l'attaquant égyptien a finalement vu son option d'achat être levée, et est considéré comme le véritable numéro 9 de cette équipe nantaise. Malgré le départ de Ludovic Blas, Mostafa Mohamed parvient à tenir son rôle, et permet aux Canaris de ne pas être plus bas au classement.

Depuis le début de l'exercice, il comptabilise un total de 5 buts inscrits en 7 matchs de championnat disputés, avec notamment un doublé face à Monaco (3-3) ainsi qu'une superbe réalisation face à l'OM le 1er septembre dernier à la Beaujoire (1-1). Plus récemment, il s'est offert un magnifique coup franc face à Lorient, devant son public, et a reçu une joli récompense suite à cette réalisation. En effet, le but de l'attaquant égyptien a été élu plus beau but du mois de septembre par la LFP. De quoi lui donner encore un peu plus de confiance.

Encore un match de suspension à purger

Suite à son coup de sang à Rennes le 1er octobre dernier envers Ruddy Buquet, Mostafa Mohamed n'a pas été épargné par la commission de discipline. Mercredi dernier, la Ligue l'a sanctionné de deux matchs de suspension plus un avec sursis. L'attaquant égyptien n'était donc pas présent lors de la victoire nantaise à Strasbourg vendredi dernier, et sera encore suspendu le 22 octobre prochain à l'occasion du match entre le FC Nantes et le Montpellier HSC à la Beaujoire.