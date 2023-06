Dans la vente OM, Frank McCourt va de nouveau montrer son sens des affaires. Les hommes d’affaires d’Arabie Saoudite intéressés par le club vont lui verser 460M€, une somme incroyable au regard du prix auquel il a racheté le club phocéen à Margarita Louis-Dreyfus.

Qui veut se débarrasser d’une marchandise a tout intérêt à annoncer sa mise en vente, mais pas celui qui veut bien vendre son produit. C'est le deuxième cas de figure qu'utilise à la perfection Frank McCourt, le propriétaire de l’Olympique de Marseille, qui dément à la moindre occasion une intention de vendre le club afin de se préserver d’offres farfelues.

Vente OM : Le montant attendu par McCourt

Le média israélien I24News ne tergiverse pas sur le sujet, surtout pas sur l’intention de l'Arabie Saoudite de racheter le club phocéen. Son journaliste basé en Arabie Saoudite affirme que des Saoudiens comptaient bien racheter le club et qu’ils avaient déjà fait une première offre de 200 millions d’euros rejetée par Frank McCourt il y a deux ans. Ce média affirme que les choses sont différentes parce que les Saoudiens se préparent à faire une nouvelle offre à Frank McCourt, qui ne devrait pas la refuser.

En effet, Frank McCourt ne veut pas perdre de l'argent dans la vente de son club. En plus de s’être servi de l’Olympique de Marseille pour se faire connaitre en France et en Europe, ce qui est très bien pour les hommes d’affaires de son niveau, il veut en plus réaliser une bonne plus-value.

Notons qu’il n’a racheté le club que 45 millions d’euros à la famille Dreyfus. 7 ans après, il veut le vendre minimum 460 millions d’euros, si ce n’est plus. Après la première offre de 200 millions d’euros qu’il a rejetée, il attend des Saoudiens une nouvelle offre équivalent à 460M€ ou plus. Certaines actions ont été menées par lui pour améliorer l’image de son club, qui, même sans la qualification directe à la prochaine Ligue des champions, a une valeur marchande en évolution estimée à 458M€.

Curieusement, depuis la multiplication des rumeurs de la vente OM, des études ne cessent de filtrer sur la valeur du club. C’est une façon de préparer l’Arabie Saoudite au montant qu’il devra proposer pour racheter le club phocéen. Selon plusieurs sources, la date du 12 juin pourrait être décisive dans ce dossier puisque la deuxième offre de l’Arabie Saoudite devrait déjà être sur le bureau de l’Américain, qui va recevoir l’équipe dirigeante de l’Olympique de Marseille aux États-Unis pour une grande réunion.

En prévision à cette réunion, Pablo Longoria a pour le moment gelé les dossiers mercato, surtout celui du nouvel entraîneur de l’OM. Son comportement après le 18 juin, date prévue de son retour à Marseille, devrait en dire long sur l'avenir de l'équipe marseillaise.