Toulouse FC a un nouveau patron du recrutement. Le club a nommé Viktor Bezhani comme nouveau responsable à la succession de Julia Arpizou.

Mercato Toulouse FC : Viktor Bezhani, nouveau responsable du recrutement du TFC

« Toulouse FC est ravi d'annoncer l'arrivée de Viktor Bezhani comme nouveau responsable du recrutement de l'équipe professionnelle. Il succède à Julia Arpizou, qui était en charge de la cellule depuis le départ de Brendan MacFarlane », a informé le club de la Ville Rose, dans un communiqué. Le nouveau dirigeant est en provenance d'Angleterre, précisément de Leicester City FC où il était Senior Scout. Avant les Foxes, il avait été Lead Scout à Watford et à Brentford et aussi responsable du recrutement au Legia Varsovie (Pologne). C’est donc un responsable avec une grosse expérience qui prend la tête du recrutement du TéFéCé et intègre le pole de Performance du Club.

Viktor Bezhani (38 ans) ne cache pas sa joie de rejoindre les Violets : « Je suis ravi de rejoindre le Toulouse Football Club et de pouvoir contribuer à son succès. C'est pour moi une grande joie et une grande responsabilité de faire partie d'un projet aussi innovant. Avec les joueurs, l'équipe d'entraîneurs et le soutien des supporters toulousains, je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grandes choses et élever le TéFéCé vers de nouveaux sommets. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec toutes les personnes impliquées et d'avoir un impact positif sur l'avenir du Club. »

Mercato Toulouse FC : Comolli justifie le choix porté sur le technicien albanais

Le président du Toulouse FC, Damien Comolli, lui, justifie le choix porté sur le technicien albanais : « Nous sommes enchantés que Viktor nous rejoigne et qu'il travaille en collaboration avec la cellule de recrutement actuelle et toutes les composantes du club, du comité stratégique au staff technique, mais également en étroite collaboration avec Christophe Bastien à la formation ».

Selon les explications du grand patron du TFC, Viktor Bezhani a été choisi au bout d'un processus de sélection extrêmement rigoureux, avec plus d'une centaine de candidatures au départ, puis une short list de quelques candidats de très grande qualité. Il a convaincu le board toulousain grâce à son expérience, sa personnalité, son approche du rôle et son réseau. Cela, en plus de son CV qui témoigne de différents rôles dans différents clubs, différentes organisations et dans différents pays, comme le souligne le club de Ligue 1.