Libre depuis son départ de River Plate, Marcelo Gallardo est bien parti pour succéder à Igor Tudor à l’OM, mais pas sous n’importe quelles conditions.

Mercato OM : Les négociations avec Marcelo Gallardo avancent

L’opération séduction se poursuit. Depuis l’annonce de la démission d’Igor Tudor, la direction de l’OM s’est mis en quête de trouver son successeur le plus rapidement possible. Les négociations ont déjà débuté avec plusieurs noms prestigieux et l’une des cibles privilégiées se nomme Marcelo Gallardo.

Le technicien argentin a l’avantage d’être libre de tout contrat depuis son départ de River Plate en début d’année dernière. L’OM peut donc s’attacher ses services sans avoir à payer des frais de transferts. Les dirigeants marseillais ont alors entamé des négociations avec Marcelo Gallardo en vue de le convaincre de signer en Provence cet été. Et les premiers échanges sont jugés très positifs.

Marcelo Gallardo pose ses conditions à Pablo Longoria

Le technicien argentin, après avoir connu de nombreux succès avec River Plate, dont la conquête de la Copa Libertadores, est ouvert à l'idée de prendre les rênes d'un club européen. Cependant, Marcelo Gallardo pose certaines conditions avant de donner son accord. Sa première demande est de pouvoir venir à Marseille avec un staff technique conséquent. Il souhaite bénéficier d'une équipe d'entraîneurs bien fournie, à l'image de ce qu'il avait à River Plate. Le chiffre d’une vingtaine de personnes est évoqué.

Autre demande, Marcelo Gallardo souhaite avoir un rôle actif dans les décisions liées au mercato et disposer de moyens intéressants pour renforcer l'effectif de l'OM. En l’absence de toutes ces garanties, il devrait prendre une autre destination. L’AS Monaco et le PSG seraient sur ses traces, ce qui pourrait influencer sa décision finale. Les prochains jours seront donc déterminants pour savoir si le technicien argentin rejoindra l'OM ou s'il optera pour une autre destination.

À noter que l'arrivée de Marcelo Gallardo serait une véritable opportunité pour l’OM. Son expérience réussie en Amérique du Sud et sa réputation de tacticien talentueux en font un choix attractif pour les dirigeants marseillais. Le président Pablo Longoria et son équipe devront cependant lui offrir les garanties nécessaires pour le convaincre de rejoindre le club.