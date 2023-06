En quête du successeur d’Igor Tudor, la direction de l’Olympique de Marseille attend une décision imminente de Marcelo Gallardo pour finaliser ce dossier.

Mercato OM : Marcelo Gallardo se rapproche de Marseille

La recherche du successeur d'Igor Tudor est toujours en cours à l'Olympique de Marseille et le président Pablo Longoria est particulièrement impliqué dans cette quête. Après avoir mené des contacts et des entretiens approfondis avec plusieurs entraîneurs, il semble que son choix se porte sur Marcelo Gallardo.

L’entraîneur argentin est connu pour ses succès probants en Amérique du Sud avec River Plate. Sous sa direction, le club argentin a remporté de nombreux titres, dont la Copa Libertadores en 2015 et 2018. Son approche tactique et son style de jeu offensif ont alors suscité l'attention de nombreux clubs européens, dont l'OM. Le club phocéen est visiblement déterminé à le recruter pour prendre les rênes de son équipe première.

Les négociations entre Marcelo Gallardo et le président Pablo Longoria ont déjà débuté depuis quelques jours et ont avancé de manière positive, ce qui témoigne d’un intérêt mutuel entre les deux parties. Au cours des échanges, plusieurs sujets ont été mis sur la table. Parmi eux, le prochain mercato estival. L’Argentin souhaite avoir un rôle actif dans les décisions liées au recrutement et disposer de moyens intéressants pour renforcer l'effectif de l'OM.

La décision de Marcelo Gallardo attendu ce mercredi

Marcelo Gallardo souhaite aussi venir à Marseille avec un staff technique conséquent, composé d’une quinzaine de personnes. Le président Pablo Longoria ne s’oppose pas vraiment à ces exigences. Le dirigeant phocéen attend une réponse définitive de l’Argentin. Il souhaite être fixé sur ce dossier au plus vite.

Selon les informations de La Provence, la direction de l’OM va connaître la décision de l'entraîneur argentin ce mercredi afin de pouvoir avancer dans son processus de planification et de recrutement. Le temps commence à presser et le club veut vite régler ce dossier. La balle est désormais dans le camp de l'entraîneur argentin. Soit il souhaite prendre en main les commandes de l'OM, soit il choisit une autre voie pour la suite de sa carrière.

Les dirigeants marseillais sont en attente de son choix, et espèrent que Marcelo Gallardo acceptera le défi de diriger l'équipe phocéenne. Son palmarès et sa réputation en tant qu'entraîneur suscitent beaucoup d'enthousiasme et d'optimisme parmi les supporters. Quoi qu’il en soit, la direction de l'OM a probablement retenu des alternatives au cas où Marcelo Gallardo déciderait de prendre une autre destination. Les pistes menant à Paulo Fonseca (LOSC) et un entraîneur surprise sont envisagées.