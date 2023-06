Le capitaine de l'Union Saint-Gilloise, Teddy Teuma, tient un accord avec le Stade de Reims. Une première offre a été transmise par le club champenois.

Mercato Stade de Reims : Priorité à l'attaque

Auteur d'une saison satisfaisante en terminant à la 11e place de Ligue 1, le Stade de Reims a désormais la tête tournée vers le mercato. Pour compenser le départ de Folarin Balogun, prêté sans option d'achat par Arsenal, le club champenois se lance à la recherche de deux attaquants prometteurs.

Le Stade de Reims s'est déjà offert le jeune buteur ivoirien, Oumar Diakité, en provenance de Salzbourg, qui s'est engagé jusqu'en 2028 contre la somme de 2,5 millions d'euros, plus un millions d'euros de bonus et un pourcentage à la revente. Selon les informations de L'Équipe, Reims garde un oeil avisé sur la situation de l'attaquant du Stade Rennais, Matthis Abline, qui était en prêt lors de la deuxième partie de saison à l'AJ Auxerre et dont le contrat s'étend jusqu'en 2025 avec le SRFC. Enfin, Tasos Douvikas, attaquant grec d'Utrecht, est aussi annoncé dans la short-list des dirigeants rémois. Son montant reste cependant élevé pour les finances du club, il avoisine les 6 millions d'euros.

Le dossier Teddy Teuma s'accélère à Reims

En plus de joueurs prometteurs, le Stade de Reims porte une attention particulières à des expérimentés du rectangle vert. Dans sa short-list figure le milieu relayeur de 29 ans, Teddy Teuma, capitaine emblématique de l'Union Saint-Gilloise. Le joueur a d'ores et déjà donné son accord pour rejoindre le Stade de Reims, comme il l'a confirmé dans la Dernière Heure/Les Sports : "J’ai donné mon accord, mais les deux clubs doivent ensuite trouver un terrain d’entente."

Le Stade de Reims a même accéléré dans le dossier en formulant une première offre comprise entre 2,5 et 3 millions d'euros, aux dirigeants bruxellois, qui a été aussitôt refusée. Le club belge demandant entre 4 et 5 millions d'euros pour son capitaine. "J’ai tellement donné à ce club que j’aimerais que la direction me remercie et accepte un probable départ", a indiqué Teddy Teuma. Le joueur a déjà rencontré son futur coach, Will Still, qui voit en lui un "joueur expérimenté capable d’encadrer les jeunes". De son côté, l'agent du joueur, Zouhair Essikal, confirme que le dossier est en bonne voie et devrait aboutir dans "le courant de la semaine prochaine", précise Sudinfo.