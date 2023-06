Le Toulouse FC, récent vainqueur de la Coupe de France, semble être un club qui aime taquiner ses rivaux. Cette fois-ci, c'est Dimitri Payet qui en a fait les frais.

Tout a commencé lors d'une récente interview accordée par Dimitri Payet à France Football, où il exprimait sa frustration quant à l'échec de l'OM en Coupe de France, éliminée par Annecy en quarts de finale. Le journaliste lui demandait alors ce qu'il pense du sacre du Toulouse FC, qui a remporté la compétition, et le fait qu’il n’est toujours pas remporté de titre majeur dans sa carrière.

OM : La provocation de Toulouse FC envers Dimitri Payet

Dimitri Payet a répondu de manière franche en déclarant : "Ça fait mal, ça fait mal." Il a également souligné que cet échec était particulièrement difficile à digérer, car son équipe était parvenue à éliminer le favori de la compétition, le Paris Saint-Germain, en cours de route. Cette sortie médiatique du capitaine de l’OM n’est pas passée inaperçue et a été mise en avant par le Téfécé.

Dans une vidéo TikTok, le club toulousain présente la Une de France Football avec la photo de Dimitri Payet et s'attarde sur la partie de l'interview contenant la phrase en question. Avec un stylo, la personne qui filme a entouré sa réponse : "Ça fait mal, ça fait mal." Mais les Toulousains ne se sont pas arrêtés là. Ils ont également modifié la photo de Payet sur la couverture du magazine en utilisant un filtre qui donne l'impression que le milieu offensif de l’OM pleure.

En arrière-plan, le son du rappeur Niro avec le titre "T'as l'seum" accompagne la vidéo. Cette provocation du club présidé par Damien Comolli suscite diverses réactions. Certains ont trouvé cette taquinerie amusante et ont retenu l'humour du club toulousain. Tandis que d'autres ont critiqué cette attitude comme étant irrespectueuse envers un joueur d'une autre équipe.

À noter que les rivalités entre les clubs sont monnaie courante dans le monde du football, et les chambrages font partie intégrante de ce sport. Toutefois, il est important de trouver un équilibre entre l'humour et le respect des joueurs et des équipes adverses. Ces provocations doivent rester dans les limites du fair-play et du respect mutuel. Quoi qu’il en soit, il est clair que cette histoire ne manquera pas de susciter des discussions animées dans le monde du football français. La réaction du principal intéressé sera suivie de très près.