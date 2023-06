Va-t-il poursuivre son aventure à la Juventus ou fera-t-il son grand retour à l’OM ? Arkadiusz Milik a lâché ses vérités sur la suite de sa carrière.

Mercato OM : Arkadiusz Milik sort enfin du silence

Depuis son arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, Arkadiusz Milik a fait preuve d'un talent indéniable et a rapidement conquis le cœur des supporters turinois. Malgré des blessures qui ont limité son temps de jeu au cours de la saison, l’avant-centre polonais a réussi à marquer des buts importants et a su se faire une place au sein de l'équipe turinoise.

Ses prestations ont alors convaincu les dirigeants de la Juventus qui souhaitent le conserver le plus longtemps possible. Cependant, les difficultés économiques et judiciaires de la Vieille Dame ont remis en cause la levée de son option d’achat fixée à 7 millions d’euros. Les dirigeants italiens ont récemment approché leurs homologues marseillais dans le but de négocier une réduction du prix de transfert.

Sauf que la direction de l'OM reste inflexible et exige que la Juventus s'acquitte du montant convenu pour conserver définitivement Arkadiusz Milik. Dans le cas contraire, l'avant-centre polonais fera son retour à Marseille avant de partir vers une autre destination. Face à toutes ces incertitudes, la réaction du principal intéressé était très attendue. Et ce mercredi, Arkadiusz Milik vient de briser le silence.

Arkadiusz Milik réitère sa volonté de poursuivre à la Juventus

Dans des propos rapportés par Sky Sport Italia, l’avant-centre polonais a exprimé son désir de poursuivre son aventure à la Juventus. "J’aimerais rester à la Juventus, je m'y sens bien, l'entraîneur me veut", a-t-il confié. Ces mots portent la confiance que le joueur de 29 ans a envers l'entraîneur Massimiliano Allegri, qui milite auprès de ses dirigeants pour le conserver.

Arkadiusz Milik a ensuite confirmé que les négociations entre la direction de l’OM et la Juventus étaient en cours pour finaliser son transfert définitif. "La Juve et Marseille se parlent, j'espère qu'ils vont s'entendre", a-t-il conclu. Les négociations se poursuivent entre les deux écuries afin de trouver un terrain d'entente.