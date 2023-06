Alors que l’OM est proche de boucler l’arrivée de Marcelo Gallardo en tant qu'entraîneur, des facteurs externes menacent la venue du technicien argentin.

Mercato OM : Marcelo Gallardo vers un autre club de Ligue 1

En quête d'un nouvel entraîneur pour succéder à Igor Tudor, la direction de l'Olympique de Marseille étudie plusieurs pistes pour occuper ce poste clé. Parmi les coachs contactés, Marcelo Gallardo se démarque et est considéré comme le favori pour prendre les rênes de l'équipe première de l'OM. Les négociations entre les deux parties se sont même intensifiées ces dernières heures, et les échanges sont jugés très positifs.

Cependant, malgré les avancées dans les discussions, Marcelo Gallardo n'a pas encore donné son accord final pour rejoindre Marseille cet été. Le technicien argentin est toujours indécis. Cette hésitation entretenue par l’ancien entraîneur de River Plate ne joue pas vraiment en faveur de l’OM et laisse une chance aux autres courtisans.

Les dirigeants marseillais souhaitent avoir une réponse rapide de Marcelo Gallardo, dès ce mercredi, afin de pouvoir préparer la prochaine saison dans les meilleures conditions. Dans le même temps, la concurrence s'intensifie en coulisse. Conscient que l'OM n’est toujours pas parvenu à obtenir son accord, l'AS Monaco, qui étudiait également cette piste ces derniers mois, a sauté sur l’opportunité pour tenter de convaincre son ancien joueur de revenir à la maison.

L’AS Monaco en intenses négociations avec Marcelo Gallardo

Le journaliste de L’Équipe, Florent Torchut, assure en effet que les dirigeants monégasques ont récemment contacté l'entraîneur argentin pour lui présenter leur projet sportif. Le club de la Principauté souhaite le recruter afin de succéder à Philippe Clement et compte lui offrir des objectifs sportifs ambitieux ainsi que des ressources financières considérables, ce qui peut peser dans son choix final.

Dans ce contexte, Marcelo Gallardo reste calme et réfléchi. Il ne souhaite pas se précipiter et prendre une décision sous la pression. Il est conscient de l'importance de choisir le bon projet pour sa carrière et veut avoir toutes les informations nécessaires avant de se prononcer. L’OM et l’AS Monaco devront donc patienter avant de connaitre sa décision.

Les prochains jours seront déterminants pour savoir si le club phocéen sera en mesure de convaincre l'entraîneur argentin de rejoindre ses rangs. Ou si le technicien argentin accepte de rebondir sur le Rocher ou de prendre une autre destination. En attendant, les supporters de l’OM restent en alerte, espérant que leur équipe pourra surmonter les obstacles et réaliser cette acquisition prometteuse.