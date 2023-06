Sanctionné par la commission disciplinaire de la LFP, Bordeaux pourrait aussi perdre de jeunes talents. Le Stade Rennais et le RC Lens s'intéresse à un attaquant.

La situation financière de Bordeaux est critique

Réunie le 12 juin, la commission disciplinaire de la LFP a pris la décision de sanctionner les Girondins de Bordeaux, au regard de la gravité des faits qui se sont tenus lors de Bordeaux-Rodez le 2 juin dernier. Bordeaux perd donc sur tapis vert et voit son rêve de retourner en Ligue 1 s'envoler. Un point ferme lui est retiré pour la prochaine saison et deux matchs fermes, puis deux avec sursis de la Tribune Sud du Matmut Atlantique lui sont attribués.

Les Girondins de Bordeaux ont désormais rendez-vous devant la DNCG, le 27 ou 28 juin, où la question de l'avenir du club est posée sur la table. Une nouvelle saison en Ligue 2 ne fait pas les affaires de Bordeaux, notamment sur le volet financier. Le propriétaire et président bordelais, Gérard Lopez, avait annoncé dans les colonnes de L'Équipe : "Si on reste en L2, il sera d'une quinzaine de millions d'euros. Ça reste beaucoup pour la L2 mais quand on est un club ambitieux comme Bordeaux... Le déficit était bien plus important l'été dernier et on l'avait couvert."

D'après les informations de France Bleu, les Girondins travaillent sur deux options pour combler ce déficit. "La première est de trouver un fonds prêteur afin de renflouer immédiatement les caisses du club [...]. La deuxième solution, c'est Gérard Lopez lui-même, qui pourrait boucher le trou tout seul via une recapitalisation pure et simple ou plus sûrement sous la forme d'un prêt d'actionnaire." L'objectif demeure une restructuration du club, pour réduire la masse salariale. Et cela passe aussi par la vente de joueurs cet été...

Mercato : Dilane Bakwa suivi par le Stade Rennais et le RC Lens

La vente de plusieurs joueurs pourrait en effet être la troisième option pour les Girondins de Bordeaux afin d'obtenir le feu vert de la DNCG. Problème et pas des moindres, Gérard Lopez "refuse de brader ses joueurs, peu importe la situation financière du club", précise France Bleu. Certains joueurs sont déjà annoncés sur le départ. C'est le cas des jeunes Dilane Bakwa, Junior Mwanga et Malcom Bokele.

Le crack en attaque, Dilane Bakwa, ne manque pas de prétendants, même s'il souhaite rallier l'Allemagne. Le Stade Rennais et le RC Lens s'intéressent fortement à lui. En ce qui concerne Junior Mwanga, il n'a pas donné suite à une avance du RC Strasbourg et a le regard tourné vers le FC Séville. Enfin, Malcom Bokele est dans le viseur du FC Nantes. Bakwa et Mwanga pourraient rapporter à eux deux entre 12 et 15 millions d'euros, selon les précisions de France Bleu.