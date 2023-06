En ce début de mercato, l’OM est en négociations avancées avec Marcelo Gallardo. Mais l’opération n’a pas encore été validée pour des raisons précises.

OM Mercato : Les négociations se compliquent pour Marcelo Gallardo

Ce vendredi 16 juin, les supporters de l’Olympique de Marseille s’attendaient à connaitre leur nouvel entraîneur, mais ils devront patienter. Et pour cause, la direction de l’OM est toujours en quête du successeur d’Igor Tudor. Elle explore plusieurs pistes en coulisse avec Marcelo Gallardo en tête de liste.

Malgré son passif de joueur du camp adverse avec des passages au PSG et l’AS Monaco, le technicien argentin s’est fait un nom dans le domaine du coaching en remportant de nombreux avec River Plate ces huit dernières années, dont deux triomphes en Copa Libertadores. Son approche tactique et son style de jeu offensif ont alors suscité l'attention de nombreux clubs européens, dont l'OM.

Les négociations entre les dirigeants de l’Olympique de Marseille et Marcelo Gallardo ont déjà débuté depuis quelques jours et les deux parties sont proches de conclure un accord. Cette tendance est confirmée par Jérôme Rothen. Dans son émission "Rothen s'enflamme sur RMC", l’ancien Parisien a avoué avoir eu une conversation directe avec le président de l'OM, Pablo Longoria, concernant le dossier Marcelo, assurant que le président marseillais apprécie grandement le profil de l'entraîneur argentin.

Pablo Longoria ne fera pas de folies pour Marcelo Gallardo

Jérôme Rothen est même convaincu que l’ancien entraîneur de River Plate signera à Marseille. "Ce qui est sûr, c'est que Marcelo Gallardo a envie d'entraîner en Europe, il l'a dit. (...) Je suis persuadé que ça va se faire dans les prochaines heures. Les deux parties ont envie", a-t-il prédit. Même s’il y a une volonté commune de parvenir à un accord dans un avenir proche, force est de constater que jusqu’ici, rien n’est encore acté entre les deux parties. La faute aux exigences très élevées du coach argentin.

Pour être plus précis, Marcelo Gallardo a fixé plusieurs exigences aux dirigeants de l’OM, notamment en ce qui concerne le mercato, ainsi que l'arrivée d'un nouveau staff assez conséquent à ses côtés. Sauf que le président Pablo Longoria ne se précipitera pas pour répondre favorablement à toutes ces conditions. "Il ne fera pas non plus de folies par rapport à ces demandes", indique Jérôme Rothen.

Une deuxième piste explorée à l'Olympique de Marseille

Conscient de cette situation, le président de l’OM ne reste pas les bras croisés. Pablo Longoria travaille en parallèle sur une solution alternative au cas où certaines demandes ne pourraient pas être satisfaites. "Il a une deuxième piste. Il ne m'a pas dit le nom", révèle Jérôme Rothen. Bien que le nom de cette deuxième piste ne soit pas révélé, il est clair que Pablo Longoria travaille sur d'autres options pour prendre les rênes de l’équipe première de l'OM.

Le président marseillais est donc en discussions avec d'autres acteurs du football pour régler ce dossier. Ces pistes alternatives dépendront certainement de l’issue des négociations avec Marcelo Gallardo. En attendant, les supporters de l’OM attendent avec impatience de connaitre celui qui dirigera leur équipe la saison prochaine.