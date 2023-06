Alors que Loïs Openda est annoncé sur le départ en direction de Leipzig, le RC Lens a trouvé son remplaçant, qui devrait signer dans les prochaines heures.

Mercato RC Lens : Morgan Guilavogui va signer au RCL

Il n'y a pas encore eu de recrues, mais les pistes sont nombreuses, et le RC Lens semble bien parti pour réaliser un grand mercato estival. Conscient qu'il devient difficile de retenir Loïs Openda, la direction lensoise s'active pour dénicher des renforts offensifs ces derniers jours. Oscar Cortés, pépite colombienne qui évolue au poste de milieu offensif, est sur le point de s'engager avec les Sang et Or, et il ne devrait pas être le seul.

En effet, d'après les informations divulguées par L'Équipe, le RC Lens va s'attacher les services de Morgan Guilavogui, attaquant du Paris FC qui sort d'une excellente saison avec le pensionnaire de Ligue 2, grâce notamment à 15 buts inscrits en 32 matches de championnat disputés. La source indique que les deux clubs ont trouvé un accord hauteur d'un transfert avoisinant les 4 millions d'euros. Le joueur de 25 ans est attendu dans les prochains jours à Lens pour signer son contrat qui sera valable jusqu'en 2027.

Loïs Openda se justifie sur sa volonté d'aller à Leipzig

Depuis que Leipzig a manifesté son intérêt pour Loïs Openda, l'attaquant belge ne voit que par le club allemand. Très rapidement, un accord a été trouvé avec le récent vainqueur de la coupe d'Allemagne, qui a toutefois bien du mal à s'entendre avec le RC Lens. De son côté, celui qui a inscrit 21 buts en Ligue 1 cette saison, pousse pour rejoindre la Bundesliga, une attitude qui ne plaît pas à tout le monde, mais qui a justement été justifié par le principal intéressé dans des propos accordés à L'Équipe.

"Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même.Je n'ai pas mal parlé du club. C'est le club qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas réussi une saison incroyable et marqué tout seul 21 buts en L1. J'en serai reconnaissant jusqu'au bout." Des déclarations qui devraient calmer les ardeurs de ses détracteurs.