Après une première offre rejetée par le RC Lens, le RB Leipzig revient à la charge pour Loïs Openda. Une deuxième proposition aurait été formulée.

Le feuilleton agite tous les supporters du RC Lens. Loïs Openda partira-t-il du club cet été ? En tout cas, les dirigeants semblent tenir bon pour le moment. Après une première offensive du RB Leipzig, le principal prétendant du joueur, le club artésien s'est montré catégorique. Malgré 30 millions d'euros proposés, Openda ne sera pas transféré en Allemagne. Mais compte tenu des performances de l'attaquant belge cette saison (21 buts, 4 passes décisives), l'actuel troisième de Bundesliga se dit prêt à surenchérir.

D'après les informations de Sky Sport Allemagne, une deuxième offre devrait être formulée à Joseph Oughourlian, le président du RC Lens. Le montant de cette dernière serait de 30 millions d'euros + 5 millions d'euros de bonus. Une proposition qui devrait à nouveau semer le doute dans le clan nordiste. Faut-il vendre Openda ? Qualifiés pour la Ligue des Champions, les Sang-et-Or auront besoin de lui pour exister dans cette compétition. Cependant, une telle somme pourrait également leur permettre de se renforcer correctement cet été.

Marcus Thuram ou Folarin Balogun en cas d'échec avec Loïs Openda

Si Joseph Oughourlian continue de se montrer gourmand pour Loïs Openda, nul doute que le RB Leipzig finira par abandonner. Le club allemand reste d'ailleurs lucide et a déjà anticipé un éventuel refus avec deux autres pistes offensives. Les profils de Marcus Thuram (25 ans, Borussia Mönchengladbach) et Folarin Balogun (21 ans, Arsenal) l'intéressent aussi. Le meilleur plan semble celui de l'international français (10 sélections), car celui-ci va bientôt rompre son contrat avec le Borussia Mönchengladbach (30 juin). Ainsi, Leipzig n'aurait pas besoin de verser une indemnité de transfert pour s'offrir ses services. De plus, la présence de Christopher Nkunku dans l'effectif pourrait attirer son compatriote. Toutefois, l'attaquant tricolore se dirige vers un transfert à Chelsea.

En cas de refus, il y a toujours la piste Folarin Balogun (21 ans). Si celui-ci a fait forte impression en Ligue 1 (21 buts), pas sûr que Mikel Arteta ne lui donne le temps de jeu souhaité la saison prochaine. Estimé à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt, il entre en tout cas dans le budget du RBL. Reste à savoir si le club allemand prendra le risque de parier sur un joueur qui ne s'est révélé que cette saison.