Après l’échec des négociations avec Marcelo Gallardo, la direction de l’OM se tourne vers une autre piste pour succéder à Igor Tudor durant ce mercato.

Mercato OM : Marcelino ne fait pas l’unanimité en interne

À quelques semaines de la reprise de l’entraînement prévu le 3 juillet, la direction de l’Olympique de Marseille va devoir se presser pour trouver un remplaçant à Igor Tudor, qui a démissionné de ses fonctions. Pour trouver son nouvel entraîneur capable de mener son équipe première vers le succès la saison prochaine, le club phocéen a entamé des discussions avec plusieurs pistes et celle menant à Marcelo Gallardo est finalement tombée à l’eau. La faute aux exigences élevées du coach argentin.

Alors que les négociations semblaient à un stade très avancé avec les dirigeants phocéens, Marcelo Gallardo a finalement repoussé l’offre de l’Olympique de Marseille. À moins d’un énorme retournement de situation, l’ancien coach de River Plate devrait prendre une autre destination. L’AS Monaco s’active déjà pour l’attirer dans ses filets. En tout cas, ce refus pousse l’OM à poursuivre sa quête d’un nouvel entraîneur. Et parmi les pistes envisagées, le nom de Marcelino est évoqué.

L’entraîneur espagnol de 57 ans est libre de tout contrat depuis son départ de l’Athletic Bilbao et est très apprécié par le président Pablo Longoria pour avoir travaillé avec lui à Valence. Toutefois, selon les informations de L’Équipe, son profil ne ferait pas l’unanimité du côté des dirigeants marseillais. Dans ces conditions, il a peu de chance que cette solution alternative se concrétise. D’ailleurs, l’OM étudie d’autres possibilités.

D’autres pistes explorées à l'Olympique de Marseille

Avec la date de reprise de l'entraînement qui se rapproche à grands pas, le club phocéen ne peut se permettre de tergiverser. Il lui faut trouver rapidement un entraîneur. Dans cette course contre-la-montre, le président de l'OM, Pablo Longoria, doit maintenant se tourner vers d'autres options disponibles sur le marché et trouver un candidat qui correspondra aux critères du club et qui sera capable de s'adapter rapidement à l'environnement marseillais.

La direction de l'OM devra faire preuve de pragmatisme et d'efficacité dans ses choix pour éviter de compromettre la préparation de la prochaine saison et les objectifs sportifs du club. La saga de la recherche d'un nouvel entraîneur continue donc à l'OM, avec des rebondissements qui maintiennent les supporters en haleine. Reste à savoir quelle sera la prochaine piste explorée par le club phocéen et si celle-ci permettra de trouver enfin le coach idéal pour guider l'équipe vers le succès tant attendu. Le nom de Paulo Fonseca (LOSC) et un autre entraîneur, dont l’identité n’a pas encore fuité, sont évoqués.