Après l’échec des pistes menant à Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca, l’OM se tourne vers un nouvel entraîneur. Les négociations ont déjà débuté.

Mercato OM : Pablo Longoria a fait de Marcelino sa cible prioritaire

Les supporters de l’Olympique de Marseille commencent à s’impatienter. À deux semaines de la reprise de l’entraînement prévue le 3 juillet prochain, la direction de l’OM n’est toujours pas parvenue à trouver son nouvel entraîneur. Depuis la démission inattendue d'Igor Tudor, deux noms ont circulé ces dernières semaines pour lui succéder sur le banc de l’OM. Marcelo Gallardo et Paulo Fonseca ont été avec insistance à Marseille sans succès.

Le premier a finalement décliné l’offre de l’Olympique de Marseille après des négociations intenses avec les dirigeants phocéens. Quant au second, sa situation contractuelle reste un obstacle majeur pour son arrivée à Marseille. Le technicien portugais est lié au LOSC jusqu’en juin 2024 et son président s’est montré très clair sur son avenir. Olivier Létang a clairement affirmé que Paulo Fonseca serait sur le banc lillois la saison prochaine, anéantissant ainsi les espoirs des Marseillais.

Face à ces échecs, la direction de l’OM se tourne vers une troisième piste pour occuper le poste d'entraîneur de l'équipe première. En effet, selon les dernières informations rapportées par Fabrizio Romano, le choix de la direction de l'OM se porte à présent sur Marcelino. Le célèbre journaliste italien assure que le technicien espagnol est "la principale option de l'Olympique de Marseille pour le poste d'entraîneur".

Les négociations en cours avec Marcelino

La source va même plus loin en révélant que les négociations ont déjà commencé entre les dirigeants de l'Olympique de Marseille et Marcelino, qui est libre de tout contrat depuis son départ de l'Athletic Bilbao. Ces discussions devraient s'intensifier dans les semaines à venir afin de parvenir à un accord. Si les deux parties parvenaient à s’entendre, ce serait un très joli coup pour le club présidé par Pablo Longoria.

Marcelino est un technicien expérimenté qui a connu du succès dans ses expériences précédentes, notamment avec Valence où il a remporté la Coupe du Roi en 2019. Son profil et son style de jeu semblent correspondre aux besoins de l'OM, qui cherche un entraîneur capable de redonner de l' élan à l'équipe et de la mener vers de nouveaux succès

En attendant, les supporters de l'OM espèrent que les discussions avanceront rapidement et aboutiront à la nomination d'un nouvel entraîneur compétent et motivé. Le temps presse et il est crucial pour le club de trouver un leader qui pourra prendre en main l'équipe dès le début de la préparation estivale.