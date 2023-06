Le Stade Rennais est particulièrement actif sur la rubrique des départs. Un attaquant, en prêt en deuxième partie de saison, est justement suivi par Reims.

Mercato Stade Rennais : Reims s'intéresse à Matthis Abline, son prix fixé !

Le Stade de Reims est en quête d'un attaquant prometteur pour compléter son effectif la saison prochaine. 11e cette saison avec des résultats plus que satisfaisants, les Rémois prospectent surtout en France pour trouver leur perle rare. Et c'est du côté du Stade Rennais qu'ils auraient déniché leur futur buteur.

Le Stade de Reims s'intéresse au profil de Matthis Abline. Prêté en deuxième partie de saison à l'AJ Auxerre, et sous contrat jusqu'en juin 2025 avec le Stade Rennais, l'attaquant de 20 ans plaît au sein du board rémois, comme le révèle Le Parisien. Reims n'a pas encore formulé une offre à ce jour, mais connaît déjà le prix à payer. Les dirigeants du SRFC en demandent 8 millions d'euros.

Le profil de Matthis Abline plaît en Ligue 1

Une somme qui pourrait néanmoins freiner les ambitions rémoises. Sans compter que la concurrence s'annonce particulièrement rude. Car le Stade de Reims n'est pas le seul club à explorer le dossier Matthis Abline. L'international Espoirs français, qui compte 4 sélections, intéresse aussi le FC Lorient, le RC Strasbourg en Ligue 1, mais également Sunderland en D2 anglaise.

Pour l'heure, le joueur se voit plutôt poursuivre en France. Fin mars, lors d'un entretien accordé à Ouest-France, l'attaquant se voyait même rester à Rennes. « J’ai toujours voulu m’imposer à Rennes et c’est encore le cas. Au retour de mon prêt, il y aura des discussions cet été. On verra. Mais m’imposer à Rennes reste l’objectif numéro 1. »

Non retenu pour l'Euro Espoirs, qui débute ce mercredi, Matthis Abline sort d'une saison en dents de scie. Rapidement titulaire avec l'AJA, il a ensuite connu plus de difficultés. En 21 matchs toutes compétitions confondues avec Auxerre, Matthis Abline a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.