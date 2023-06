L’hypothèse d’une future vente de l’OM à l’Arabie saoudite se concrétise. Michel Moulin, ancien dirigeant du PSG, en dit plus sur les intentions de McCourt.

Outre les arrivées de nouveaux joueurs attendus pour renforcer l’effectif de l'Olympique de Marseille, l’été promet d’être également très chaud du côté de la Canebière, où le feuilleton autour d’une future vente de l'OM est revenu à la une de l’actualité ces derniers jours.

Après l’avoir acheté en octobre 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus, le milliardaire américain Frank McCourt souhaiterait désormais revendre l’OM à un autre investisseur. Et malgré ses nombreux démentis, l’homme de 69 ans envisagerait effectivement de céder le club dans les semaines ou mois à venir. Cité comme l’un des possibles acheteurs, Michel Moulin a fait une importante mise au point dans ce dossier.

Michel Moulin : « Il y a eu des discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite »

Sur les antennes de RMC, Rolland Courbis a récemment annoncé que Michel Moulin pourrait faire partie du nouveau projet de l’OM avec la reprise du club par l’Arabie saoudite. Invité d’Europe 1 lundi soir, le fondateur du groupe Le 10 Sport a nié son implication dans la vente OM.

« Si je vais racheter l’OM ? Je n’ai pas gagné au loto. Si j’aurais aimé ? Oui, mais je n’ai pas gagné au loto. L’Arabie Saoudite ou Rodolphe Saadé sont les deux qui pourraient racheter l’OM », a confié Michel Moulin avant de confirmer des négociations entre Frank McCourt et des investisseurs saoudiens pour la reprise de l’OM. « S’il y a des discussions ? Peut-être que je rêve, parfois on espère qu’il y ait un concurrent au PSG. Mais c’est vrai qu’il y a eu certaines discussions entre McCourt et l’Arabie Saoudite », assure l’homme d’affaires français. Reste donc à savoir comment va se terminer ce feuilleton à Marseille.