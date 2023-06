L’ASSE pourrait perdre un joueur formé au club. Ce dernier serait ouvert à un départ cet été, surtout qu’il est convoité, notamment en Allemagne.

Mercato ASSE : Saïdou Sow veut quitter Saint-Etienne !

Trois ans après sa première apparition en Ligue 1 sous le maillot de l’ASSE, Saïdou Sow souhaite quitter son club formateur. Il aurait envie de rejoindre un club qui joue dans l’élite, afin de progresser et franchir des paliers. Le jeune défenseur central ne veut plus jouer en Ligue 2 à Saint-Étienne la saison prochaine, comme l’indique L’Équipe. « Il aimerait découvrir un nouveau projet et évoluer à un échelon supérieur ». En plus de vouloir partir de chez les Verts, Saïdou Sow a quelques touches à l’étranger. Si l’on en croit les indiscrétions du quotidien sportif, « des clubs allemands ont pris des renseignements et étudient son profil. »

Mercato : L'ASSE réclame entre 3 M€ et 5 M€ pour Saïdou Sow

Le joueur de 21 ans avait fait un début de saison compliqué, avec seulement 5 apparitions dans l'équipe de Laurent Batlles, jusqu’à fin décembre 2022. Cependant, il a eu plus de temps de jeu à partir de janvier. Il avait été titulaire 18 fois en 20 matchs disputés en 2023. Il s’était même montré plus solide aux côtés du capitaine Anthony Briançon et Léo Pétrot. Jeune, talentueux et prometteur, l’international guinéen (16 sélections) est sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2025. D’après le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande est de 3,5 M€. Mais la direction stéphanoise aurait fixé le tarif de Saïdou Sow à un montant compris entre 3 M€ et 5 M€, pour ouvrir les négociations, d'après le journal.