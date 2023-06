Si la short-list du Stade Rennais reste discrète en ce début de mercato, des cadres sont sous le feu des projecteurs, comme Jérémy Doku, associé à l'AC Milan.

Mercato Stade Rennais : Un long fleuve tranquille

Côté arrivées, aucun nom n'a fuité, hormis la piste Enzo Le Fée, où le FC Lorient réclame 25 millions d'euros, et celle associée à Ludovic Blas, où le FC Nantes demande a minima 15 millions d'euros pour s'en séparer. Côté départs, des mouvements sont attendus au Stade Rennais. Après les récents départs actés de Loïc Badé au FC Séville, Serhou Guirassy au VfB Stuttgart, ou encore Hamari Traoré à la Real Sociedad, d'autres tauliers de l'effectif Rouge et Noir pourraient suivre le pas.

Plusieurs cadres du SRFC commencent à être associés à de grands clubs européens. C'est notamment le cas de Jérémy Doku, qui pourrait devenir une priorité de l'AC Milan, en cas d'échec dans le dossier Samuel Chukwueze, révèle Gianluca Di Marzio, spécialiste des transferts. En quête d'un ailier droit, les Rossoneri ont misé sur l'attaquant de Villarreal, qui réclame 40 millions d'euros pour le libérer. Mais l'AC Milan s'apprête à engager des négociations pour faire baisser le montant demandé.

Jérémy Doku, Reiss Nelson et Ismaïla Sarr visés par l'AC Milan

Pour autant, les dirigeants du Stade Rennais ne comptent pas brader Jérémy Doku. « Il lui reste deux ans de contrat. C’est une situation où on se dit, soit on prolonge, soit c’est le moment de vendre. On va se laisser le temps de réflexion et voir ce qui se passe », déclarait début juin Florian Maurice, directeur sportif du SRFC, qui avait également laissé entendre que son prix de vente serait quoi qu'il en soit supérieur à 50 millions d'euros.

En plan B sur la short-list de l'AC Milan, figure deux autres attaquants. Reiss Nelson est dans le viseur des dirigeants rossoneri. De retour à Arsenal après un prêt à Feyenoord, l'ailier droit arrive au terme de son contrat avec les Gunners. Les négociations pour sa prolongation se poursuivent, lui qui a déjà refusé deux offres de contrat cette saison.

Autre option en attaque pour l'AC Milan, la piste Ismaïla Sarr. L'ancien attaquant du Stade Rennais est encore sous contrat avec Watford jusqu'en juin 2024 et vaut actuellement 20 millions d'euros sur le marché des transferts. L’ancien joueur de Génération Foot est également dans le viseur d'Aston Villa et de West Ham.