Alors que le PSG est à la recherche d'un vrai attaquant de pointe durant le mercato, il y a du nouveau au Paris SG dans le dossier Marcus Thuram.

Mercato PSG : Le Paris SG ne lâche pas Marcus Thuram

C'était l'une des priorités de Julian Nagelsmann quand celui-ci était annoncé comme étant le nouvel entraîneur du PSG. Finalement, l'ancien coach du Bayern ne débarquera pas à Paris cet été, mais Marcus Thuram reste une priorité pour Luis Campos. Libéré de son contrat avec le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain, l'attaquant français aura l'occasion de s'engager gratuitement dans le club de son choix.

Il y a quelques semaines, le joueur de 25 ans ne cachait pas son envie de rejoindre les rangs du Paris Saint-Germain, et certains médias annonçaient même que Kylian Mbappé était également dans les négociations pour convaincre son coéquipier de signer cet été. Et si on entend plus beaucoup parler d'une potentielle arrivée de Marcus Thuram au PSG, RMC Sport indique ce mercredi qu'il figure toujours dans les petits papiers du club francilien.

Concurrence très élevée concernant Marcus Thuram

Toujours selon les informations révélées par RMC Sport, le PSG ne serait pas seul sur le dossier, loin de là. La source indique que le RB Leipzig, tout juste orphelin de Christopher Nkunku, serait prêt à tout pour attirer l'international français cet été. En plus du club allemand, les deux écuries milanaises, l'Inter Milan et le Milan AC, sont à l'affût.

D'un côté, les Nerazzurri veulent trouver un joueur capable de remplacer Edin Dzeko, tandis que les Rossoneri cherchent à compenser le départ de Zlatan Ibrahimovic, qui a annoncé mettre un terme à sa carrière en toute fin de saison. Il va donc falloir se montrer convaincant côté PSG, qui semble avoir une longueur d'avance sur ses concurrents pour Marcus Thuram, lui qui souhaite absolument avoir le plus de temps de jeu possible pour espérer jouer l'Euro 2024 l'été prochain.