Auteur d'une très bonne saison avec Lecce, Samuel Umtiti est courtisé en ce début de mercato, et l'incroyable comeback se précise à l'OL.

Mercato OL : Ça sent très bon pour le retour de Samuel Umtiti

C'est le calme plat depuis le début du mercato estival à l'OL, mais la donne est peut-être sur le point de changer. Après Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso l'été dernier, un autre joueur issue de la maison lyonnaise est en passe de faire son retour dans son club formateur. Prêté à Lecce l'été dernier après un passage cauchemardesque au FC Barcelone, le défenseur de 29 ans a retrouvé son niveau, et a pris part à 25 matchs de championnat cette saison, pas loin d'une saison complète, chose qui n'était plus arrivée depuis longtemps.

Et ses performances ne sont pas passées inaperçues en Italie. Certains gros clubs de Serie A sont sur le coup pour tenter de s'attacher les services du défenseur français, mais c'est finalement un tout autre scénario qui pourrait très rapidement se produire. En effet, d'après les informations révéles par Sport, le retour de Samuel Umtiti à l'Olympique Lyonnais serait en très bonne voie, et un accord salarial serait attendu par les dirigeans des Gones.

Samuel Umtiti et l'OL, comme un goût d'inachevé

170 matchs disputés en quatre ans. À l'OL, Samuel Umtiti s'est rapidement imposé comme un taulier, et a su concrétiser les nombreux espoirs placés en lui. Au sein de la charnière centrale lyonnaise, il a fait le bonheur des quatre entraîneurs avec lesquels il a travaillé, à savoir Claude Puel, Rémi Garde, Hubert Fournier et Bruno Genesio.

Mais son départ du club en 2016 s'est fait de manière assez brutale. Alors qu'il venait de prolonger de quatre années supplémentaires en juillet 2015, Samuel Umtiti s'est engagé à Barcelone pour 25 millions d'euros, laissant un vide immense dans le coeur des supporters lyonnais. Désormais, ils sont sans doute nombreux à prier un retour de leur défenseur central, qui pourrait donc retrouver le Groupama Stadium dans les prchaines semaines.