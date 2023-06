Désireux de renforcer son secteur offensif durant le mercato estival, le RC Lens s'est fait recaler par l'OGC Nice pour un attaquant.

Mercato RC Lens : Le RCL essuie le refus de Nice pour Alexis Claude-Maurice

Visiblement, Florent Ghisolfi n'a pas l'intention de faire de cadeau à son ancien club. Parti de Lens la saison dernière pour rejoindre la Côte d'Azur au poste de directeur sportif, le dirigeant de 38 ans vient de refuser une offre venue du RC Lens concernant un attaquant. En effet, les Sang et Or ont proposé à Nice un nouveau prêt d'Alexis Claude-Maurice, assorti cette fois-ci d'une option d'achat obligatoire.

Mais contrairement à l'été dernier où l'OGC Nice a accepté de prêter son joueur au RCL, le club azuréen a refusé la demande des Sang et Or comme le révèle Nice-Matin ce jeudi. De ce fait, Alexis Claude-Maurice va faire son retour au Gym à l'issue du mois de juin, et devrait même être prolongé par les dirigeants niçois à son retour.

Le RC Lens veut compenser un éventuel départ de Loïs Openda

Même si les offres du RB Leipzig ont été repoussées, et que les dirigeants lensois ont fixé le prix de Loïs Openda à 50 millions d'euros, ils se sont sans doute fait à l'idée qu'il sera très difficile de retenir l'attaquant belge cet été. Auteur d'une saison exceptionnelle pour sa première en Ligue 1, le joueur de 23 ans ne cache plus ses envies de découvrir un nouveau challenge bien loin du RCL la saison prochaine.

De ce fait, la cellule de recrutement lensoise s'active en coulisse pour remplacer Loïs Openda, et plusieurs pistes sont à l'étude. Si celle menant à Alexis Claude-Maurice ne devrait pas aboutir suite au refus prononcé de l'OGC Nice, Morgan Guilavogui, attaquant du Paris FC, ou encore Oscar Cortés, sont tous les deux sur le point de s'engager avec le club artésien. Reste à savoir si ces deux joueurs seront en mesure de faire oublier Loïs Openda en cas de départ.