L’arrivée d’Enzo Le Fée au Stade Rennais se concrétise. Le club breton est proche de conclure un accord total avec le FC Lorient pour son transfert.

Mercato Stade Rennais : Accord imminent avec Lorient pour Enzo Le Fée

Le mercato estival s’accélère du côté du Stade Rennais. Qualifié directement pour la prochaine édition de la Ligue Europa grâce à sa quatrième place en championnat, le club breton compte profiter de cette fenêtre de transferts pour étoffer son effectif. Sous l’impulsion de son directeur sportif Florian Maurice, le SRFC a déjà établi ses priorités cet été. Si un gardien de but numéro deux et un attaquant sont attendus, les Rouge et Noir espèrent aussi attirer deux nouveaux milieux de terrain.

D’ailleurs, le Stade Rennais s’apprête à accueillir son premier renfort dans l’entrejeu en la personne d’Enzo Le Fée. Comme cela a été rapporté récemment, le milieu offensif du FC Lorient a déjà donné son accord pour rejoindre cet été le SRFC, qui doit encore trouver un terrain d’entente avec les Merlus afin de finaliser cette opération. C'est là que les choses se compliquent, car la direction lorientaise se montre très intransigeante dans les négociations. Mais, selon les dernières informations de Foot Mercato, les deux écuries sont proches de conclure un accord.

25 millions d’euros pour Enzo Le Fée

Après d’intenses négociations, la direction du Stade Rennais semble finalement prête à répondre favorablement aux exigences financières du FC Lorient pour Enzo Le Fée. Selon la source, les deux écuries devraient s’entendre sur un transfert à hauteur de 25 millions d’euros. Pour le club lorientais, cette vente représente une opportunité de renforcer ses ressources et de poursuivre son développement.

Du côté du Stade Rennais, l'arrivée d'Enzo Le Fée apportera sans doute une nouvelle dimension à l'équipe. Son style de jeu dynamique, sa créativité et sa polyvalence au milieu de terrain seront des atouts précieux pour l'équipe dirigée par l'entraîneur Bruno Genesio. En combinant les qualités d'Enzo Le Fée à celles des autres joueurs clés de l'équipe, le SRFC espère améliorer sa performance et atteindre ses objectifs sportifs. Les négociations se poursuivent entre les différentes parties.