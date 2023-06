Avec la longue absence de Presnel Kimpembe, le PSG aimerait attirer un défenseur central en plus et Luis Campos serait séduit par un joueur de Ligue 1.

Mercato PSG : Luis Campos en pince pour Jean-Clair Todibo

Face aux incertitudes entourant les états physiques de Milan Skriniar et Presnel Kimpembe, et alors que le Bayern Munich fait le forcing pour convaincre Lucas Hernandez de rester, Luis Campos aurait ouvert d’autres chantiers pour recruter un nouveau défenseur central pour le Paris Saint-Germain. Ce jeudi, nos confrères de Foot Mercato assurent ainsi que le conseiller football du club du club de la capitale aurait flashé sur le profil de Jean-Clair Todibo. « Le profil du défenseur de l’OGC Nice plaît particulièrement au conseiller football de Nasser Al-Khelaïfi », révèle le média sportif, qui ajoute que le dirigeant portugais serait même déjà passé à l’action pour tenter de recruter l’ancien défenseur du FC Barcelone.

Mercato PSG : Luis Campos négocie avec le clan Jean-Clair Todibo

« Dur sur l’homme, bon dans les airs, Jean-Clair Todibo représente une option très crédible au poste d’axial droit d’une potentielle défense à deux. Soit le poste attendu de Milan Skriniar, dont la fiabilité physique sera à démontrer assez rapidement », explique Foot Mercato, qui indique que Luis Campos aurait ouvert des négociations avec les représentants de l’international français en vue d’un transfert au PSG cet été.

Lié à l’OGC Nice jusqu’en juin 2027, Todibo est un profil totalement en adéquation avec la politique de Campos, « à savoir un international tricolore, jeune et disposant d’une marge de progression intéressante. » Arrivé à Nice en janvier 2021, le défenseur de 23 ans formé à Toulouse et évalué à 30 millions d’euros par Transfermarkt, plaît également en Premier League. Reste désormais à savoir si les Aiglons seront disposés à laisser partir Jean-Clair Todibo cet été et à quel prix.