Nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais depuis décembre 2022, John Textor travaille pour prendre le contrôle total d’OL Groupe.

OL : John Textor met une nouvelle organisation en place à Lyon

John Textor a racheté l’OL des mains de Jean-Michel Aulas, après avoir acquis les parts de Pathé et IDC Capital. Il est donc le nouvel actionnaire majoritaire du club rhodanien à hauteur de 77,49 %. Le patron de Eagle Football avait gardé l’emblématique dirigeant de Lyon la présidence du club, avant de décider de le débarquer le 5 mai dernier. En attendant donc la nomination d’un nouveau président, le milliardaire américain s’est installé dans le fauteuil de PDG. Il a nommé un nouveau directeur au centre de formation du club en la personne de Pierre Sage. Ce dernier a remplacé Jean-François Vuillez. Cette semaine, John Textor a porté ses choix sur Matthieu Louis-Jean, au poste de directeur du recrutement, et Martin Buchheit, comme directeur de la performance. Il a promis de poursuivre la restructuration de l’organisation sportive de l’OL, afin de lui donner les moyens d’atteindre ses nouveaux objectifs.

OL : John Textor lance une OPA pour les actions restantes d’OL Groupe

Entre-temps, le successeur de Jean-Michel Aulas a déposé un projet d’OPA (Offre Publique d’Achat), afin de racheter les actions restantes d’OL Groupe sur le marché. La bourse l’a annoncé dans un communiqué sur son site internet. « Le 22 juin 2023, Natixis, agissant pour le compte de la société Eagle Football Holdings Bidco Limited1 a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Olympique Lyonnais Groupe. Ce projet a été annoncé le 20 juin 2022. »

L’opération représente plus de 17 millions d’actions (17 610 237 exactement), chiffre qui passera la barre des 20 millions, à compter du 1er juillet et de la transformation des Osranes en trois millions d’actions d’après les explications de Olympique et Lyonnais. Au terme de cette OPA, John Textor devrait pouvoir récupérer 12,13% du capital de l’OL Groupe des mains des petits actionnaires, afin d’atteindre près de 90 % des actions.