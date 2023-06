Nouveau propriétaire de l’ OL, John Textor poursuit ses nominations. Il a désigné un nouveau directeur du Centre de formation, ce mercredi.

Mercato OL : Pierre Sage, nouveau directeur du Centre de formation de Lyon

John Textor a procédé à la nomination d’un nouveau directeur à la tête du Centre de formation de l’ OL. Son choix s’est porté sur Pierre Sage, un ancien de la maison lyonnaise et entraîneur adjoint au Red Star (en National). Il arrive pour prendre la place de Jean-François Vulliez, qui devient le directeur technique au sein du centre de formation. « Pierre Sage prendra en charge la direction du centre de formation dès la saison prochaine. Titulaire du diplôme de formateur, le technicien de 44 ans a choisi de revenir à Lyon pour prolonger la politique de formation du club ainsi que sa méthodologie. L’ OL tient à remercier le Red Star et ses dirigeants, qui ont facilité les discussions pour permettre le retour de Pierre Sage à l’Olympique Lyonnais », a informé Lyon dans un communiqué.

Parlant de retour, il faut rappeler que Pierre Sage avait été l’entraîneur des U16 à l’ OL, de juillet 2019 au 31 décembre 2021. Quant à François Vulliez (au club rhodanien depuis 12 ans), il est maintenu dans l’organigramme des Gones afin « d’assurer la transition et d’accompagner au mieux Pierre Sage et Laurie Dacquiny (responsable de l’académie féminine) dans leurs missions de manager. »

Mercato OL : John Textor annonce un nouvel organigramme

John Textor a bouclé son communiqué par une annonce forte : « Le reste de l’organigramme et de la nouvelle organisation seront dévoilés prochainement. » La rumeur annonce le possible départ de Bruno Cheyrou (responsable de la cellule de recrutement) et de Vincent Ponsot (Directeur du football). À défaut, ils pourraient changer de fonction dans la nouvelle Direction que le milliardaire américain veut mettre en place. Pour rappel, Jean-Michel Aulas a été éjecté de son fauteuil de président le 8 mai dernier.