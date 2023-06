Alors que le RC Strasbourg a été officiellement racheté jeudi soir, découvrez le montant total du rachat du club alsacien.

Vente RC Strasbourg : Le RCSA officiellement vendu à BlueCo

C'est désormais officiel, le RC Strasbourg entre dans une nouvelle ère. Jeudi soir, le club a officialisé son rachat par BlueCo, propriétaire américian de Chelsea, à travers un communiqué.

"Les actionnaires du Racing Club de Strasbourg Alsace ont annoncé aujourd’hui un accord avec BlueCo, le consortium qui a racheté Chelsea FC en mai 2022. Cet accord marque un nouveau chapitre dans l’histoire du Racing puisque le consortium s’engage à accélérer les investissements durables dans la croissance du club, y compris dans les équipes premières et dans l’Académie, dans la continuité du projet mis en œuvre par Marc Keller, qui restera président du club, soutenu par son équipe de direction actuelle."

De passage jeudi matin devant la DNCG afin d'évoquer la vente du club et de présenter le projet, le club alsacien attend désormais un retour du gendarme financier du football français comme précisé dans le reste du communiqué.

Le montant du rachat serait d'environ 75 millions d'euros

C'est l'une des principales questions que doivent se poser les nombreux supporters du RC Strasbourg. Si aucun montant n'avait filtré au sujet de la vente jusqu'à présent, le Daily Mail a donné quelques précisions ces dernières heures. En effet, selon le média anglais, le RC Strasbourg aurait été racheté pour une somme totale de 75 millions d'euros.

Désormais, le principal objectif des nouveaux propriétaires du RCSA est d'emmener le club le plus haut possible sur l'échelle nationale, et de pouvoir prétendre à joueur autre chose que le maintien dans les années à venir.