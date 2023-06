Alors que Marcelino s’apprête à rebondir sur le banc de l’OM, la presse espagnole livre des révélations troublantes sur sa future arrivée à Marseille.

Mercato OM : Marcelino a déjà refusé une offre de Pablo Longoria

Plus de vingt jours après la démission inattendue d’Igor Tudor, l’Olympique de Marseille tient enfin son successeur. Sauf un énorme revirement de situation, Marcelino sera le prochain entraîneur de l'OM. Le technicien espagnol, dans l'attente d'un projet alléchant après son départ de l’Athletic Bilbao, s’est entendu avec la direction marseillaise sur la base d’un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2025.

L’homme de 57 ans est attendu en début de semaine à l’OM pour s’engager officiellement avec le club phocéen. Il retrouvera à Marseille son ancien collaborateur Pablo Longoria. Les deux hommes entretiennent de bonnes relations depuis leur passage à Valence. Cette collaboration ibérique sera très attendue à Marseille. À noter que ce n'est pas la première fois que le président marseillais tente de faire venir Marcelino.

Le média El Correo révèle en effet que la saison dernière, Pablo Longoria avait lui-même contacté le technicien espagnol pour reprendre les commandes du banc de l’OM après le départ inattendu de Jorge Sampaoli. À cette époque, Marcelino avait tout simplement choisi de rejeter la proposition marseillaise, estimant que l’effectif marseillais était déjà composé et qu’il ne pouvait pas le façonner comme il le souhaitait.

L’arrivée de Marcelino ne fait pas l’unanimité à Marseille

Pourtant, un an plus tard, Marcelino a visiblement changé d'avis et a finalement accepté de rejoindre l’OM en tant qu'entraîneur. Il aura sans doute plus de poids dans la prise de décision et, avec son staff, ils pourront définir les besoins de l'équipe qui reprendra le chemin de l’entraînement le 3 juillet prochain. Toutefois, le choix de Marcelino pour entraîner le club marseillais ne fait pas l'unanimité dans les rangs des supporters olympiens.

Certains sont déçus, estimant que le technicien espagnol a été choisi en raison de ses affinités avec Pablo Longoria et tout était déjà prévu pour sa venue à Marseille. Les révélations du média espagnol semblent renforcer cette thèse, mettant en exergue la persévérance du président marseillais dans sa volonté de recruter son ami de longue date. Malgré le premier refus, Longoria a continué ses démarches et a réussi à convaincre Marcelino de rejoindre le club.

Cela témoigne aussi de la détermination du président marseillais à trouver le bon entraîneur pour l'OM. Quoi qu’il en soit, Marcelino aura la lourde tâche de mener l’équipe phocéenne vers le succès et ses débuts sur les bancs de l’Olympique de Marseille seront suivis de très près.