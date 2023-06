Alors que le FC Nantes a récemment levé l'option d'achat de Mostafa Mohamed, des prétendants débarquent pour l'attaquant égyptien.

Mercato FC Nantes : Un départ déjà à l'étude pour Mostafa Mohamed ?

Il y a précisement 9 jours, le FC Nantes officialisait le transfert défintif de Mostafa Mohamed chez les Jaune et Vert après avoir levé l'option d'achat de 6 millions d'euros fixé par Galatasaray. Et un peu plus d'une semaine plus tard, la possibilité de voir l'attaquant égyptien quitter le FCN cet été devient réelle.

Selon les informations de Foot Mercato, celui qui a récemment signé un contrat de 4 ans avec les Canaris se retrouve déjà courtisé en ce début de mercato estival. La source affirme que le LOSC, ainsi que Sheffield United, sont très intéressés par les services de l'attaquant. Le club nordiste apprécierait beaucoup son profil et cherche un remplaçant idéal à Jonathan David, qui devrait quitter le club cet été. En ce qui concerne les dirigeants anglais, ils seraient totalement en adéquation avec la combativité de Mostafa Mohamed, et serait enclin à en faire l'avant-centre du club la saison prochaine pour le retour de Sheffield United en Premier League.

Andy Delort pourrait également quitter le FC Nantes

Auteur de six mois très compliqués sous le maillot du FC Nantes, Andy Delort ne devrait pas poursuivre l'aventure. S'il appartient définitivement au FCN, il n'a pas réussi à convaincre les dirigeants nantais, qui n'envisagent pas vraiment de le conserver cet été. L'attaquant algérien serait visiblement sur la même longueur d'onde, très déçu de sa demi-saison, et marqué par le départ d'Antoine Kombouaré.

Pour le moment, des clubs du Moyen-Orient, l'Olympiakos et le Montpellier HSC sont les plus emballés à l'idée de faire signer Andy Delort dans les semaines à venir.