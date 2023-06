À la surprise générale, le PSG a annoncé le départ de Sergio Ramos début juin. Plus de trois semaines plus tard, le joueur a donné la raison.

Alors que la tendance était à une prolongation d’une saison, Sergio Ramos va finalement quitter le Paris Saint-Germain à l’expiration de son contrat le 30 juin prochain. « Demain est un jour spécial, demain je dis au revoir à une autre étape de ma vie, au revoir au PSG. Je ne sais pas dans combien d’endroits on peut se sentir chez soi, mais sans aucun doute, grâce au PSG, à ses supporters et à la ville, Paris est pour moi un de ces endroits », écrivait le défenseur central de 37 ans sur Twitter début juin pour annoncer son départ, deux ans après son arrivée gratuite en provenance du Real Madrid. Quelques semaines plus tard, Sergio Ramos a livré un indice sur la principale raison de cette annonce qui a surpris plus d’un.

Mercato PSG : Luis Enrique a fait partir Sergio Ramos

L’aventure entre Sergio Ramos et le Paris Saint-Germain aurait bien pu se poursuivre au-delà de cette saison. Selon plusieurs sources concordantes, l’ancien capitaine du Real Madrid était d’accord pour parapher un nouveau bail d’une année en réduisant son salaire de moitié son, mais un détail est venu tout chambouler dans ce dossier. En effet, sur son compte Instagram, l’ex-partenaire de Cristiano Ronaldo a « Liké » une publication, qui liait son départ du Paris SG à la prochaine arrivée de son compatriote Luis Enrique pour remplacer Christophe Galtier en tant qu’entraîneur des Rouge et Bleu.

« Sergio Ramos acceptait de baisser son salaire de 50%, mais impossible pour lui de travailler avec Luis Enrique. Sergio Ramos a donc fait marche arrière », indiquait la publication du compte Twitter ParisNoLimit. Pour rappel, Lorsqu’il était à la tête de la sélection espagnole, l’ancien entraîneur du Barça, Luis Enrique, avait décidé de se passer des services du capitaine de la Roja, notamment lors de l’Euro 2021 et de la Coupe du monde 2022. Ce qui avait sérieusement refroidit la relation entre les deux hommes.