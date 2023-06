Pour remplacer Sandro Tonali au milieu de terrain, l'AC Milan aurait coché le nom du capitaine du RC Lens, Seko Fofana, en ce début de mercato.

Mercato RC Lens : Seko Fofana pour remplacer Tonali à l'AC Milan ?

Le Milan AC s'apprête à encaisser un très joli chèque pour Sandro Tonali. Annoncé sur les tablettes de Newcastle, le milieu milanais va bel et bien rejoindre la Premier League, après qu'un accord ait été trouvé entre les deux clubs. Les dirigeants du club italien vont récupérer pas moins de 70 millions d'euros pour la vente de leur taulier.

En attendant que l'affaire soit officiellement bouclée, la direction s'active en coulisse pour trouver le parfait remplaçant à Sandro Tonali. Et d'après les informations révélées par le Corriere dello Sport, c'est du côté du RC Lens que l'AC Milan aurait identifié sa cible parfaite. Le média italien annonce en effet que le nom de Seko Fofana aurait été coché par les Rossoneri, bien décidé à s'attacher les services du milieu de terrain ivoirien cet été.

Le RC Lens réclame au moins 35 millions d'euros pour son capitaine

Toujours selon les informations du Corriere dello Sport, le RC Lens aurait fixé le prix de Seko Fofana à 35 millions d'euros pour le laisser partir cet été. Une somme plutôt abordable quand on connaît le talent du joueur ivoirien, rayonnant sous le maillot sang et or depuis maintenant trois saisons. Néanmoins, l'AC Milan risque de se heurter à une concurrence sans précédent avec un tarif aussi peu élevé. Des clubs de Premier League devraient rapidement se positionner sur l'affaire, et le Paris Saint-Germain, qui étudie le dossier depuis l'été dernier, pourrait prochainement revenir à la charge pour Seko Fofana.