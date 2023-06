C’est un secret de polichinelle, mais la Juventus Turin l’a officiellement annoncé ce vendredi. Un indésirable revient au PSG après une saison en Serie A.

Mercato PSG : La Juventus Turin renvoie Leandro Paredes à Paris

Comme attendu, la Juventus Turin ne gardera pas Leandro Paredes. Prêté avec option d’achat fixée à 22 millions d’euros, le milieu de terrain n’a pas convaincu la Vieille Dame de lever la clause de son achat définitif. Ce vendredi, le club italien, via ses réseaux sociaux, a annoncé le retour de l’international argentin au Paris Saint-Germain. « Merci Leandro ! », écrit la Juve pour annoncer sa décision de ne pas poursuivre avec le compatriote de Lionel Messi. « Il est maintenant temps pour lui de commencer un autre chapitre. Merci pour cette année et bonne chance pour tout, Leandro ! », a ajouté la formation turinoise. Avec les Bianconeri, Paredes a disputé au total 35 matches toutes compétitions confondues pour un bilan de 1 but et 1 passe décisive. Il revient donc à Paris, où il est encore lié au récent champion de France jusqu’en juin 2024. Mais selon toute vraisemblance, il nie devrait pas y faire long feu.

Mercato PSG : Leandro Paredes vers la Turquie ?

En effet, selon les informations du média turc Fanatik, Leandro Paredes et Galatasaray auraient un accord de principe pour un transfert cet été. Conscient qu’il n’a que très peu de chance de rester au Paris Saint-Germain la saison prochaine, l’ancien milieu défensif du Zénith Saint-Pétersbourg serait d’accord pour aller se relancer en Turquie comme l’a réussi son coéquipier Mauro Icardi. Mais les dirigeants de Galatasaray devraient encore faire un effort pour convaincre Paris, puisque leur première offre de 5 millions d’euros pour attirer Leandro Paredes a été jugée insignifiante par Luis Campos, le conseiller football des Rouge et Bleu. De son côté, le principal concerné compte rester et s'imposer sous les ordres du futur entraîneur parisien Luis Enrique.

« S’il (Luis Enrique) vient au club, j'aimerais rester. C'est un entraîneur de haut niveau, il a un nom et ce serait très important. Ils parlent tous en bien de lui. Fernando Gago et Daniele De Rossi (entraînés par Luis Enrique à l'AS Rome en 2011-2012) m'en ont bien parlé. Cela sera très bien en général, pour le club et pour nous », a avancé le principal intéressé au média Infobae.