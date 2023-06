Attendu à l’OM, Marcelino travaille déjà sur l’effectif marseillais. L’Espagnol ne fera pas de cadeaux et certains cadres se retrouvent déjà en danger.

Mercato OM : Marcelino a réalisé un audit de l’effectif

L'Olympique de Marseille a choisi son nouvel entraîneur. Sauf changement de dernière minute, Marcelino succédera à Igor Tudor sur le banc marseillais. Un accord a déjà été conclu entre toutes les parties impliquées et le technicien espagnol est attendu en début de semaine dans la cité phocéenne afin de finaliser son contrat avec l'OM.

En attendant l'officialisation de son arrivée, Marcelino a déjà entrepris une petite évaluation de l'équipe marseillaise dans le but de la façonner à son image. Le technicien espagnol est un partisan du système de jeu en 4-4-2. Il devra rapidement instaurer sa philosophie de jeu, car le temps presse. La reprise de l'entraînement est prévue pour le 3 juillet dans le but de mieux préparer les tours préliminaires de la Ligue des champions qui auront lieu en août prochain.

Valentin Rongier et Dimitri Payet peuvent s'inquiéter

Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a donc pas de temps à perdre, il devra agir rapidement pour imposer son style de jeu à Marseille. Toutefois, son approche tactique risque de poser problème à certains joueurs clés de l'équipe. C'est notamment le cas de Valentin Rongier. Foot Mercato assure en effet que Marcelino devra trouver un "numéro 6 habitué à la relance", avec une aisance technique afin de l'associer à un milieu de terrain plus physique.

Si Jordan Veretout semble destiné à jouer ce second rôle, le doute persiste pour Valentin Rongier. Très utilisé la saison dernière, le milieu de terrain français risque de voir son temps de jeu diminuer de façon considérable. Dimitri Payet, dont l'âge est avancé (36 ans), peut également s'inquiéter. De même que Ruslan Malinovskyi qui ne semble pas posséder les qualités requises pour évoluer dans le 4-4-2 de Marcelino.

Le coach espagnol apprécie aussi les profils capables de jouer plus vers l'intérieur. Amine Harit paraît tout indiqué pour cela, tout comme Azzedine Ounahi ou encore Cengiz Ünder. Ainsi, le milieu de terrain de l'OM devrait connaître des changements profonds cet été. Le secteur défensif ne sera pas non plus épargné.

Isaak Touré en danger

Marcelino apprécie les défenseurs rapides et puissants. De retour d'un prêt encourageant à l'AJ Auxerre, Isaak Touré, habitué à évoluer dans une défense à trois, risque d'être poussé vers la sortie. Sur les côtés, Sead Kolasinac, dont le contrat n'a toujours pas été prolongé, possède le profil qu'il appréciera. Quant à Jonathan Clause, il devra travailler sur sa rigueur défensive.

L’attaque de l’Olympique de Marseille risque aussi d’être bouleversée. Alors que Alexis Sanchez n’a pas encore prolongé son expirant en juin 30 ans, Marcelino pourrait s’appuyer sur Vitinha pour animer son attaque. D’autres renforts sont aussi espérés dans ce secteur de jeu. Quoi qu’il en soit, Marcelino semble savoir où il va.