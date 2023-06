Alors que tout semblait prêt pour le transfert de Clément Lenglet à Tottenham, le FC Barcelone demande aux Spurs de surenchérir leur offre.

Le dossier devait être finalisé ces derniers jours. Malheureusement, le transfert définitif de Clément Lenglet à Tottenham est en train de capoter. Le FC Barcelone se montre plus gourmand que prévu pour son défenseur, et a refusé la proposition de 5 millions d'euros des Spurs d'après RMC Sport. Il faut dire que le club catalan a acheté le joueur 36 millions d'euros en 2018, et souhaite donc le revendre plus cher.

Joan Laporta, le président du Barça, a toutefois conscience qu'il ne pourra pas vendre son taulier au prix d'achat. Clément Lenglet n'a pas retrouvé son meilleur niveau chez les Spurs, participant tout de même à 34 rencontres cette saison (un but et 2 passes décisives). Ses prestations n'ont pas convaincu le huitième de Premier League de lever son option d'achat, qui était fixée à plus de 10 millions d'euros. Mais comme mentionné précédemment, Tottenham souhaite obtenir ses services à un meilleur prix.

Le FC Barcelone demande 10 millions d'euros pour Clément Lenglet

En raison du désaccord avec Tottenham pour Clément Lenglet, le FC Barcelone devrait faire un effort financier d'après Sport. Si le club catalan a besoin de fonds pour éponger ses dettes, il se dit d'accord pour fixer le prix du défenseur de 28 ans à 10 millions d'euros. Les Blaugranas espèrent que les Spurs accepteront d'acheter le joueur à ce montant. Ils ne veulent pas entendre parler d'un nouveau prêt, toujours selon la source.

En réalisant cette opération, le Barça espère également obtenir de l'argent pour de futurs transferts. Ivan Fresneda, le jeune latéral droit du Real Valladolid (18 ans) intéresse fortement les recruteurs des Blaugranas d'après le Mundo Deportivo. Le FCB a un besoin urgent de se renforcer à son poste, puisque seul Jules Koundé est capable d'y évoluer. De plus, l'ancien Bordelais préfère jouer en charnière centrale. La balle est en tout cas dans le camp de Tottenham qui pourrait accélérer le mercato du FC Barcelone.